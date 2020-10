Hoe heeft de pandemie ons shopgedrag veranderd? Online winkelen is voor velen onvermijdelijk geworden door de effecten van de pandemie. Maar hoe is het online shopgedrag van Nederlanders veranderd? Uit onderzoek van Sortlist blijkt dat de helft van de Nederlandse consumenten vaker online winkelt dan voor het begin van de pandemie. Ook ouderen shoppen steeds vaker digitaal.



De belangrijkste bevindingen uit de studie:

Nederlanders omarmen online winkelen in grote aantallen, ongeacht de leeftijd.

Voor alle generaties is comfort de belangrijkste reden om online te winkelen.

Voor de oudere generatie is het verminderde gezondheidsrisico een belangrijke reden om online te winkelen.

Nederlanders winkelen het liefst op online markten, zoals Amazon of Zalando.

Online winkelen wordt steeds meer een multi-channel-ervaring, ongeacht de leeftijd. Online shoppen in volle gang

Sinds de uitbraak van de pandemie in Nederland is online winkelen in volle gang. Hoewel het aantal mensen dat iets koopt in wezen ongewijzigd is gebleven, zegt 44,9 procent van de mensen nu vaker online te winkelen. Driekwart van de mensen zegt dat comfort de belangrijkste reden is om online te winkelen, wanneer ze hiertoe niet worden gedwongen door coronamaatregelen.

Drie van de vier online shoppers geven aan dat ze graag op het internet winkelen omdat het gemakkelijk is. De helft van alle respondenten zegt dat een groter aanbod van producten en speciale aanbiedingen hen ook motiveert om online te shoppen. Een derde van de 54-plussers zegt dat het lagere gezondheidsrisico dat gepaard gaat met online winkelen voor hen belangrijk is.



Oudere generaties omarmen online winkelen

De opvallende trend onder de oudere generaties is dat ze online superfit zijn. Ze weten hoe ze online moeten winkelen en doen dat vaak - zelfs via hun telefoon. Van de oudere generatie heeft zelfs een op de drie iets gekocht via een webwinkel. Een derde is geïnteresseerd in het uitproberen ervan.

Een overweldigende meerderheid zegt echter dat ze het leuk vinden om naar de winkels te gaan en bezoeken daarom liever de fysieke winkel als dat mogelijk is..

Het volledige onderzoek is hier te lezen: Trends in online winkelen en e-commerce bij de Nederlandse consument