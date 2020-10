Zorg dat uw nieuwe website werkt, op alle fronten Als u een (nieuwe) website of webpagina’s maakt of laat maken, zult u merken dat er veel bij komt kijken. Tussen het concept en livegang van een website bevinden zich verschillende fases. Denk hierbij aan onderzoek, wireframing, ontwerp, ontwikkeling, testen en optimalisatie. In de praktijk gaat er nog altijd veel mis tijdens deze fases. Daarom delen developers van IT Agency Competa IT in dit artikel drie aandachtspunten bij het (laten) bouwen van een (nieuwe) website.



Mobile First

Voordat uw webportaal daadwerkelijk gecodeerd kan worden dient er een design ontworpen te worden. Designs worden uitgewerkt op basis van wireframes. Wireframes zijn als het ware bouwtekeningen van een website. Hierin staan alle elementen en functionaliteiten, zonder grafische vormgeving. Belangrijk hierbij is om te starten met wireframes voor de mobiele versie van de site. Maak verschillende versies en evalueer deze met gebruikers.

Het ‘mobile first’ principe is erg belangrijk. Competa IT ziet dat ondernemers in de praktijk nog vaak starten met desktop-wireframes. Dit is niet wenselijk. Bij het bepalen van elementen die op de website moeten komen, zijn de mogelijkheden beperkter dan op mobiel. Een mobiel scherm is immers kleiner dan een desktopscherm. Hierdoor wordt u ‘gedwongen’ om kritisch te denken over de gewenste elementen. Alleen de belangrijkste content blijft zo over.

Als het mobiele design af is, kan worden uitgebreid naar designs voor desktop. De geselecteerde mobiele elementen worden meegenomen naar desktop-designs. Vervolgens zult u merken dat er ruimte over is voor (andere) elementen. Zo wordt u in staat gesteld geleidelijk te optimaliseren. Dit is dan ook het grote voordeel van mobile first. In het geval van desktop first; zouden design-elementen bij mobiel afgebroken moeten worden, hetgeen onwenselijk is.



Usability First

Of u de website of -pagina(‘s) nu zelf ontwerpt of laat ontwerpen door externen; wees ‘user centered’. Binnen een User Centered Design (UCD) focussen designers zich op de gebruikers (users) en hun wensen en behoeften. Deze wensen en behoeften zijn te allen tijde gebaseerd op gedegen onderzoek (zoals enquêtes en interviews) en designtechnieken. Een pagina of site wordt op deze manier gebruiksvriendelijk en functioneel.

Ook nadat een website applicatie reeds is opgeleverd, blijft het proces van User Centered Design doorlopen. De website dient continu gemonitord te worden. Op dit manier blijft u meebewegen met uw gebruikers. Als de behoeften van de gebruikers veranderen kunt u hier effectief op in (blijven) spelen.



Technique First

Als het design af is kan begonnen worden aan de daadwerkelijke ontwikkeling; het coderen van de site. Voordat de eerste code echter geschreven wordt, is het raadzaam om goed na te denken over de techniek. Welke techniek(en) gaat u gebruiken?

Een voorbeeld, het maken van een portfolio website kan op twee manieren: ‘statisch’ of met een CMS-systeem aan de achterkant van de website. Op het moment dat u een statische website maakt wilt u het vooral niet te gecompliceerd maken, bijvoorbeeld door er een framework (zoals Laravel) achter te hangen. Dit zal de website niet alleen onnodig gecompliceerd maken, maar mogelijk ook langzamer. Bovendien neemt een framework ‘codeer tijd’ in beslag en is ook het onderhoud een mogelijk struikelblok. Frameworks verlopen na verloop van tijd en ze kunnen niet altijd geupdate worden.

Wanneer u er wel een CMS-systeem achter wilt hebben, kunt u wél een framework gebruiken. Het wordt dan wel gecompliceerder (lees: het vereist meer technische know-how), maar dit mag dan ook omdat er uitvoeriger code geschreven moet worden voor het CMS-systeem.