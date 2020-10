Contactloos betalen wint terrein door COVID De afgelopen maanden werden retailers verplicht zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. Dat geldt zeker ook voor supermarkten. Supermarktmedewerkers stonden, én staan, in de frontlinie en verzetten enorm veel werk om de grote vraag vanuit consumenten op te kunnen vangen. De manier waarop we boodschappen doen is sinds de komst van COVID-19 voorgoed veranderd, maar boodschappen doen in de fysieke winkel – met de nodige aanpassingen – blijft de voorkeur genieten van de Nederlandse consument, blijkt uit onderzoek van Manhattan Associates.



Ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) heeft vaker of uitsluitend gebruikgemaakt van zelfscannen en contactloos betalen om zo min mogelijk fysiek contact te hebben met personen. Daarnaast neemt bijna 60 procent (59 procent) zelf voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondkapje en het gebruiken van desinfecterende handgel of handschoenen tijdens het doen van boodschappen tijdens de lockdown eerder dit jaar. Consumenten blijven de supermarkt bezoeken maar alleen wanneer zij zelf maatregelen nemen om dit op een veilige manier te kunnen blijven doen.



Online boodschappen doen wordt populairder

Hoewel volgens het onderzoek het merendeel van de Nederlanders de voorkeur geeft aan fysiek boodschappen doen, neemt de populariteit van online boodschappen doen gestaag toe. Voor de pandemie deed minder dan één tiende van de Nederlandse consumenten zijn of haar boodschappen online (acht procent) en dit aantal nam toe tot dertien procent tijdens de lockdown – een aanzienlijke stijging van ruim 60 procent.



Minder vaak naar de supermarkt

Een andere maatregel die Nederlanders nemen om boodschappen te blijven doen in de supermarkt, is het aantal bezoeken per week te verminderen om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Normaal gesproken gingen Nederlanders gemiddeld bijna drie keer per week naar de supermarkt (2.9 keer). Dit getal verminderde tijdens de piek van de coronacrisis naar gemiddeld net twee keer per week (2.3 keer). Opvallend is dat consumenten verwachten ook na de coronacrisis minder vaak naar de supermarkt te gaan dan voorheen.

"Met uitzondering van de zorg is geen enkele andere industrie meer zichtbaar geweest tijdens de coronapiek dan de levensmiddelenindustrie," zegt Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates. "Niet verrassend dus dat deze er vandaag de dag anders uitziet dan voor corona. Om aan de vraag van de consument te voldoen, kun je onder andere denken aan, waar mogelijk, bredere gangpaden, meer gebruik van contactloze betalingen en in staat zijn om de voorraad daar te krijgen waar deze het meest nodig is, ongeacht het kanaal."

"De supply chain evolueert en past zich aan. Deze onzekere tijden zijn zonder twijfel uitdagend, tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om onderscheidend te zijn en toekomstbestendigheid te demonstreren. Nieuwe technologieën zijn immers net zo flexibel, wendbaar en innovatief als de veranderende wensen van je klanten. Anticiperen en snel op de situatie reageren zorgt ervoor dat van distributiecentrum tot aan levering aan de consument snel en bovenal veilig kan worden gehandeld. En dat is waar het nu om draait," aldus Van den Broecke.