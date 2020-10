Om grip op hun business te houden, geven ondernemers een aantal ‘succesfactoren’ aan Het creëren van helder inzicht in de financiële situatie (47 procent) heeft samen met het verbeteren van de voorspelheid van de financiële situatie (47 procent) dit jaar de hoogste prioriteit voor ondernemers. De derde prioriteit is het digitaliseren en optimaliseren van interne processen. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware. De pandemie heeft in gang gezet dat er naast zorgen over de veiligheid van medewerkers en klanten, ook vraagtekens zijn of ondernemers wel voldoende omzet en winst kunnen realiseren om zich staande te houden.



"In het licht van de huidige economische situatie zijn de onderzoeksresultaten niet verrassend," zegt Kuno Klumpers, Head of Product Strategy bij Unit4 Bedrijfssoftware. "Het jaar 2020 is voor de meeste ondernemers een roerige periode en ook voor 2021 valt nog maar nauwelijks te voorspellen hoe de zaken gaan lopen. Juist in tijden van onzekerheid is het van belang dat ondernemers een helder inzicht hebben in hoe ze er financieel voorstaan."



Grip op de business

Om grip op hun business te houden, geven ondernemers een aantal ‘succesfactoren’ aan die een rol spelen in het optimaal laten draaien van hun onderneming. Het blijkt dat het in dienst hebben van mensen met de juiste kennis en vaardigheden om de onderneming te besturen het belangrijkste is. Daarnaast scoort business intelligence hoog: het doorlopend kunnen beschikken over de juiste up-to-date informatie.

In het onderzoek blijkt dat 26 procent van de ondernemers tot de zogenoemde ‘koplopersgroep’ horen. Koplopers zijn ondernemers die begrijpen waarom ze hun organisatie moeten optimaliseren en presteren hoog op het ondernemen van actie. Ze doen dus ook wat ze belangrijk vinden.



Hoe doen koplopers het?

Uit deze koplopersgroep komen een aantal best practices voor ondernemend Nederland. Koplopers zijn degenen die relatief vaker met digitale transformatie bezig zijn. Ze willen hun onderneming transformeren om omzet en productiviteit te verbeteren; 27 procent van deze groep maakt budget vrij om hun organisatie te optimaliseren. Het verschil tussen koplopers en andere ondernemers is nog groter als we kijken naar hoeveel procent van hen een strategie en stappenplan voor optimalisatie klaar heeft liggen: bij de koplopers is dit 63 procent en bij de rest slechts 27 procent.

Uiteraard geven ook deze koplopers aan dat er uitdagingen zijn. Een van de grootste uitdagingen voor koplopers is de inzet van de juiste softwaretools. Kuno Klumpers: "Het is begrijpelijk dat hier uitdagingen liggen voor ondernemers. Er is een eindeloos groot aanbod. Maar een goede tool kan ondernemers echt helpen om hun belangrijkste prioriteiten van dit jaar (het creëren van helder inzicht in de financiële situatie en het verbeteren van de voorspelheid van de financiële situatie) in goede banen te leiden."

Uit het onderzoek blijkt dat het optimaliseren van de juiste software bij ondernemers op de laatste plaats van prioriteiten komt: slechts vijftien procent van de ondernemers zegt hier een prioriteit van te maken. En dat is zonde, zegt ook Klumpers: "De juiste software zorgt ervoor dat ondernemers veel beter inzicht hebben in de kansen en bedreigingen van hun organisatie. Zo kunnen ze in tijden van onzekerheid snel anticiperen en reageren op de nieuwe werkelijkheid."