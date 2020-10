Helft bedrijven heeft coulancemaatregelen getroffen Het aantal dagen dat een factuur open blijft staan, gaat volgens een op de drie finance professionals (32 procent) de komende maanden stijgen. Dit blijkt uit een recente peiling van Onguard onder ruim 300 finance professionals. Begin dit jaar lagen de verwachtingen heel anders: toen dacht slechts een op de zeven dat de looptijd van openstaande facturen zou stijgen. Met name de finance professionals werkzaam in de zakelijke dienstverlening (45 procent) verwachten de komende maanden een stijging.



Eén van de redenen dat de looptijd volgens de finance professionals gaat oplopen, is omdat dat de helft van de bedrijven coulancemaatregelen heeft getroffen. In de meeste gevallen (41 procent) is de betaaltermijn standaard verruimd voor alle klanten. Bij 38 procent wordt de betaaltermijn verruimd op het moment dat een klant contact opneemt. Een op de drie geeft aan dat er een verruiming van de betaaltermijn voor de kwetsbare groepen, zoals zzp’ers, is geregeld. In andere gevallen worden er bijvoorbeeld geen extra kosten in rekening gebracht of worden debiteuren eerder gebeld om een regeling te treffen. Deze maatregelen blijven bij het gros van de organisaties (81 procent) in ieder geval nog gelden tot eind 2020. Bijna een kwart van de finance professionals (24 procent) is dusdanig te spreken over de coulancemaatregelen, dat deze volgens hen wel behouden mogen blijven.

Marieke Saeij, CEO van Onguard: "De coronacrisis heeft iedereen ontzettend hard geraakt. Het is mooi om te zien dat zoveel organisaties klanten tegemoet komen. Toch is het nemen van coulancemaatregelen niet altijd de oplossing. Het is immers uitstel van betaling en geen afstel. Openstaande facturen moeten uiteindelijk alsnog voldaan worden. Het is dan ook belangrijk om betalingsproblemen tijdig te herkennen en bij de kern aan te pakken. Intelligente tools in software kunnen deze problemen snel ontdekken en maken op de persoon afgestemde communicatie mogelijk. Uiteindelijk is het aan de finance professional om contact met de klant op te nemen en naar een oplossing te zoeken. Hierdoor voelt een klant zich begrepen en is de kans op uiteindelijke betaling veel groter. Begrip en empathie richting de klant is, ook als een klant een factuur laat liggen, ontzettend belangrijk voor de klantrelatie."