MKB-bedrijven dreigen personeel kwijt te raken door frustraties over technologie Zorg dat uw thuiswerkfaciliteiten op orde zijn Midden- en klein bedrijven (MKB) lopen het risico om werknemers kwijt te raken als gevolg van frustraties over beschikbare technologie voor thuiswerken. Bijna één op de vijf kantoormedewerkers uit de MKB sector denkt erover om over te stappen naar een organisatie met betere thuiswerkvoorzieningen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Ricoh, gehouden onder meer dan 500 kantoormedewerkers.



Terwijl bedrijven nog moeten bekomen van de gevolgen van de wereldwijde pandemie, verwachten werknemers dat hun werkgever een moderne gecombineerde aanpak aanbiedt als het gaat om hoe en waar ze werken. Het onderzoek wijst uit dat achttien procent van de werknemers van MKB-bedrijven overweegt van baan te veranderen. Uit het onderzoek blijkt ook het volgende:

76 procent zegt over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om thuis te werken

23 procent vindt het echter moeilijk gemotiveerd en betrokken te blijven bij de organisatie, vanwege problemen met de communicatie en technologie tijdens het thuiswerken

Achttien procent voelt zich bovendien minder productief door beperkingen op het gebied van communicatie en technologie

36 procent moest een beroep doen op de eigen technologie om tijdens de pandemie thuis te kunnen werken, omdat hun werkgever geen apparatuur beschikbaar stelde Gevolgen

Deze technologische tekortkomingen kunnen niet alleen leiden tot verlies van talent. 23 procent heeft niet de middelen om de beste resultaten te behalen voor de klanten of om op afstand samen te werken met hun team. Dit is erg verontrustend in een tijd waarin groei van essentieel belang is.

Ondanks de problemen met thuiswerken keren de werknemers van MKB-bedrijven voorlopig niet massaal terug naar kantoor. Gevraagd naar het toekomstige beleid van hun bedrijf ten aanzien van thuiswerken zegt 62 procent te denken dat hun bedrijf hen de rest van 2020 zal laten thuiswerken. 56 procent denkt dat dit weleens voor altijd zou kunnen zijn.



Werkplektechnologie

Werknemers van MKB-bedrijven verwachten zeker meer van hun werkgevers. Twee derde (70 procent) verwacht de verkregen flexibiliteit te behouden. 66 procent heeft er vertrouwen in dat zijn of haar bedrijf zal investeren in toekomstbestendige werkplektechnologie. Dat betekent onder meer dat het kantoor veiliger wordt gemaakt. 35 procent zegt liever niet terug te keren, tenzij er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Maurits Aalders, Marketing Director bij Ricoh Nederland, zegt: "Digitale transformatie maakte misschien wel deel uit van hun langetermijnvisie, maar nu hebben MKB-bedrijven geen tijd te verliezen. Zonder de juiste technologie om gemakkelijk en veilig op afstand te werken, dreigen bedrijven hun personeel kwijt te raken. Organisaties staan of vallen bij de deskundigheid en kwaliteit van hun mensen. Als ze die kwijtraken aan de concurrent, raken ze vaak ook klanten kwijt. Oude manieren van werken kunnen niet langer de standaard zijn. Het is niet voldoende als een bedrijf zich 'behelpt' met ondermaatse apparatuur en processen. De stappen die bedrijven nu zetten, bepalen hoe ze deze periode te boven komen en maken de weg vrij voor succes in de toekomst."



Download het onderzoeksrapport op www.ricoh.nl/insights

