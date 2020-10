Steeds meer behoefte aan IT-inrichting aan de digital edge De Global Interconnection Index (GXI), een jaarlijks door Equinix gepubliceerde marktstudie, laat zien dat de COVID-19-pandemie een flink effect heeft op de manier waarop bedrijven hun digitale infrastructuurinitiatieven in de komende drie jaar plannen. Volgens de vierde uitgave (Vol.4) van het rapport, zullen digitale dienstverleners de bandbreedte van de particuliere verbindingen tegen 2023 vijf keer zo groot maken.



Dit geldt voor sectoren als telecommunicatie, cloud & IT-diensten, content & digitale media en technologieproviders en is te verklaren doordat er steeds meer behoefte is aan IT-inrichting aan de digital edge.

De pandemie zal de digitale transformatie blijven versnellen. Er wordt dan ook verwacht dat organisaties waar thuiswerken wordt gefaciliteerd, zoals telecommunicatie- en cloud- en IT-providers, bijdragen aan 54 procent van de totale bandbreedtegroei in EMEA. Hiermee zullen ze andere industrieën in de regio voorbijstreven. Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Londen zullen de topmetro's in Europa zijn voor de groei van de bandbreedte, waarbij de regio als geheel naar verwachting 23 procent (3.782 Terabit per seconde) van de verwachte wereldwijde bandbreedte voor zijn rekening zal nemen.



Totale interconnectiebandbreedte

Het rapport voorspelt ook dat de totale interconnectiebandbreedte (de maatstaf voor directe verbindingen bij het uitwisselen van data tussen organisaties) in EMEA tussen 2019 en 2023 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 45 procent zal bereiken. Amsterdam zal naar verwachting een topgroeimarkt zijn voor deze connectiviteit, aangezien de interconnectiebandbreedte de bredere EMEA-regio zal overstijgen met een CAGR van 48 procent, tot 611 Tbps. Deze verwachte groei wordt gedreven door digitale transformatie, en met name door een grotere vraag van organisaties die hun digitale infrastructuur uitbreiden van gecentraliseerde locaties naar gedistribueerde edge-locaties. De reden is de schaalvergroting van organisaties alsmede de ondersteuning van realtime-interacties tussen mensen, dingen, locaties, cloud en data. De capaciteit van deze verbinding is gelijk aan 64 zettabytes aan gegevensuitwisseling; wat genoeg bandbreedte is om van ieder mens op aarde (7,8 miljard) hun volledige DNA-data in een uur te verzenden.

Michiel Eielts, Managing Director, Benelux, Equinix: "Gedreven door de huidige pandemie moeten organisaties in alle sectoren zich snel aanpassen aan de digitale wereld, om flexibel en innovatief te zijn in het verplaatsen van hun IT-infrastructuren naar de cloud. Nederland is een toonaangevend digitaal knooppunt, waarbij Amsterdam de komende jaren naar verwachting een van de topmetro's zal zijn voor de groei in interconnectiebandbreedte. Equinix faciliteert de digitale groei van organisaties binnen onze regio door hen te ondersteunen met private connectiviteit en schaalbare infrastructuur aan de digital edge. Hier ligt de toekomst van het publieke en private bedrijfsleven."

Eugene Bergen Henegouwen, voorzitter, EMEA, Equinix: "De COVID-19 pandemie heeft het digitale transformatietraject dat bedrijven in de hele regio al doormaakten, alleen maar versneld. De voorspelde 45 procent CAGR in Europa is een indicatie van de toegenomen vraag van bedrijven om hun interconnectiecapaciteit te vergroten om te kunnen concurreren in een steeds meer digitale economie. Het is nu nóg belangrijker voor bedrijven om innovatieve manieren te vinden om zich met hun klanten en partners te verbinden om een concurrentievoordeel te behalen op afstand."



Inzichten binnen sectoren

De GXI Vol.4 geeft inzicht in hoe wereldwijde macrotrends en COVID-19 bepaalde sectoren hebben beïnvloed:



Digitale adoptiepatronen veranderen

Volgens de GXI Vol.4 is het digitale adoptiepatroon veranderd, waarbij serviceproviders nu voorspellen dat ze tegen 2023 meer interconnectiebandbreedte (10.284 Tbps) zullen leveren dan enterprises, met een factor van bijna twee keer.

Een groot deel van de vraag afkomstig van serviceproviders zal naar verwachting gebruikt worden om enterprises te ondersteunen die prioriteit geven aan hun digitale transformatie als voorbereiding op herstel na de pandemie.

Het rapport voorspelt ook dat organisaties met een digitale infrastructuur hun concurrentievoordeel uitbreiden en zo blijven groeien. Organisaties die geen digitale infrastructuur hebben, hadden het moeilijker en zijn afhankelijk van serviceproviders die hun businessmodellen kunnen omturnen. Traditionele bedrijven gaan voor een edge-first-architectuur

De GXI Vol.4 voorspelt dat het traditionele bedrijfsleven, binnen sectoren als het bank- en verzekeringswezen, de industrie en de zakelijke en professionele dienstverlening, tegen 2023 samen 30 procent van de wereldwijde interconnectie-bandbreedte vertegenwoordigt. Dit komt door de groeiende behoefte om workloads naar de digital edge te verplaatsen en tegelijkertijd de IT-infrastructuur van de kern te schalen. Tegen 2023 zullen deze traditionele bedrijven naar verwachting een piek in de groei van de interconnectiebandbreedte bereiken van 50 procent per jaar.

De gezondheidszorg en de biowetenschappen, en de overheid en het onderwijs, zullen naar verwachting de traditionele organisaties leiden in hun interconnectie-groeipercentage. Dit komt doordat publieke en particuliere initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learing (ML) naar verwachting tussen 2019 en 2023 zullen leiden tot een gecombineerde CAGR van 47 procent van de interconnectiebandbreedte. Organisaties profiteren van het ‘netwerkeffect’

Organisaties halen het maximale uit de digitale transformatie door hun infrastructuur te bouwen op locaties met de meeste gebruikers, het grootste aantal aanbieders en de meeste data-activiteit, bekend als het ‘netwerkeffect’. Volgens IDC zal 80 procent van de IT-leiders de impact zien van het verbinden met meerdere ecosystemen, inclusief het verbeteren van hun waarde voor de eindklanten tegen 2025.

De behoefte aan uitwisseling van toepassingen in digitale ecosystemen is essentieel. Het creëert een netwerkeffect voor organisaties aangezien het real-time interactie ondersteunt. De GXI Vol.4 voorspelt dat connectiviteit van serviceproviders naar netwerken en cloud & IT-dienstverleners de twee belangrijkste bronnen voor de interconnectie van ecosystemen zullen zijn, met naar schatting 49 procent gecombineerde CAGR van 2019 tot 2023.

De GXI Vol. 4 levert inzichten door het meten, volgen en voorspellen van de groei in de interconnectiebandbreedte. Dit is de totale capaciteit die wordt geleverd aan privé en direct uitwisselingsverkeer. Er is een diverse set van partners en providers gehanteerd, op gedistribueerde IT-uitwisselingspunten binnen carrier-neutrale colocatie-datacenters. *De ‘edge’ is de fysieke locatie waar dingen en/of mensen verbonden worden met de digitale wereld; het verwijst naar de client machines, het uiterste punt van het netwerk.