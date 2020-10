Nieuwe auto steeds vaker elektrisch Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging gaan in hun prognose voor 2021 uit van een verkoopniveau van 400.000 nieuwe personenauto’s en 64.000 lichte bedrijfswagens. De realisatie van deze verkoopcijfers is echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Voor dit jaar rekenen beide verenigingen vooralsnog op 350.000 nieuwe auto’s, waar voor de corona-uitbraak nog werd uitgegaan van 425.000 verkopen in 2020. In de eerste negen maanden van dit jaar werden ruim 248.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is een kwart minder dan in dezelfde periode in 2019.



Als gevolg van nieuwe bijtellingspercentages voor zakelijke rijders per 1 januari aanstaande zou er eind dit jaar nog grote vraag kunnen ontstaan naar elektrische auto’s. RAI Vereniging en BOVAG gaan daarnaast voor volgend jaar uit van 64.000 nieuwe bestelwagens en rekenen dit jaar op de verkoop van 58.000 stuks. Tot en met augustus 2020 liep de verkoopteller voor de lichte bedrijfsauto’s met ruim 40.000 stuks ook al meer dan een kwart achter op vorig jaar.



Meer dan twintig procent elektrisch

In 2021 geldt voor zakelijke rijders twaalf procent fiscale bijtelling voor het onbeperkte privégebruik van elektrische auto’s die gebruiken maken van batterijtechnologie. Dit percentage is van toepassing op de eerste 40.000 euro van de consumentenprijs, waar dat dit jaar nog acht procent is tot en met 45.000 euro. Voor het meerdere geldt 22 procent bijtelling, hetzelfde percentage als voor alle andere auto’s. De aanschafbelasting BPM zal op 1 januari 2021 voor veel personenauto’s op diesel en benzine (of hybride) wederom stijgen. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat het aandeel van elektrische auto’s in de totale verkoop volgend jaar meer dan twintig procent gaat bedragen. Over de eerste drie kwartalen van 2020 was dat bijna twaalf procent en in heel 2019 bijna veertien procent.