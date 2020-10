Verkoop tweedehands auto’s in september elf procent hoger dan in 2019 Afgelopen maanden liet de occasionmarkt recordcijfers zien. Sinds de komst van COVID-19 daalde de gemiddelde occasionprijs met honderden euro’s. Echter stopte deze trend in september; afgelopen maand vond voor het eerst sinds februari een prijsstijging plaats. Dit blijkt uit cijfers van AutoScout24. Een stijging werd ook geconstateerd in de occasionverkoopcijfers van VWE Automotive; in september werden er 113.845 occasions door autobedrijven verkocht, bijna elf procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.



De coronacrisis had een impact op de occasionprijzen, die flink daalden. De maand september liet voor het eerst sinds februari een lichte stijging zien; de gemiddelde occasionprijs steeg afgelopen maand voor het eerst met 181 euro in vergelijking met augustus. De gemiddelde vraagprijs van een occasion op het AutoScout24-platform was in september 17.743 euro. Het prijsverschil met 2019 nam elke maand toe, maar dit gat is in september iets gedicht. Afgelopen maand lag de gemiddelde prijs 429 euro onder de prijs in september 2019.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht deze opvallende prijsontwikkeling toe: "We zien dat de vraag naar gebruikte auto’s blijft toenemen, terwijl het aanbod achterblijft. Dit is ook onze klanten opgevallen. Deze ontstane schaarste zorgt er in zekere mate voor dat de prijs de afgelopen maand is gestegen ten opzichte van augustus."

Sportieve auto’s, met een gemiddelde prijs van 46.398 euro, maakten in september de grootste prijsstijging door met bijna drie procent. Op de voet gevolgd door de hogere middenklasse en de kleine auto’s met ruim twee procent. Voor alle segmenten, behalve voor ‘sportief’ en ‘MPV’, daalde het occasionaanbod.



Record aantal leads in de maand september

Met een stijging van bijna elf procent tikt de occasionverkoop inmiddels de miljoen aan dit jaar, volgens VWE Automotive. De cijfers van AutoScout24 tonen tevens een groei in interesse naar occasions; afgelopen maand stuurde het occasionplatform veertien procent meer aanvragen voor gebruikte auto’s naar autobedrijven. Dit is meer dan ooit tevoren in een septembermaand.