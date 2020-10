Transportsector wil blijven functioneren als belangrijke banenmotor De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Naar verwachting zal het aantal werknemers begin 2021 met 6 procent dalen. Het perspectief vanaf 2022 is goed, dan zal de werkgelegenheid naar verwachting snel weer gaan groeien naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit blijkt onder andere uit een arbeidsmarktanalyse die Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen hebben laten opstellen.



De sector neemt daarom tijdelijke maatregelen en doet een dringend beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te kunnen blijven functioneren als belangrijke banenmotor van de toekomst.



Hard geraakt

De sector transport en logistiek is hard geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 is er sprake is van omzetverlies in het beroepsgoederenvervoer over de weg (gemiddeld

-9,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Ook neemt het aantal transportondernemers dat onvoldoende vraag ervaart toe. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek**.



Arbeidsmarktplan van de sector

Sociale partners hebben in het ‘Arbeidsmarktplan Transport en Logistiek’ tijdelijke maatregelen afgesproken om te voorkomen dat goed opgeleide werknemers uitstromen en vakmanschap te behouden. Tegelijkertijd wil de sector nu al investeren in het opleiden van leerlingen. Vanaf halverwege 2021 zal de inzet naar verwachting verschuiven van behoud naar instroom van nieuwe werknemers. Om de uitvoering van deze maatregelen mede mogelijk te maken, doen de organisaties een dringend beroep op de hulp van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



Resultaten uit het verleden

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), dienstverlener namens de gezamenlijke organisaties: "We hebben de afgelopen jaren mooie resultaten op het gebied van instroom en duurzame inzetbaarheid behaald. Vanaf 2017 zijn 8.500 nieuwe chauffeurs door ons geworven, opgeleid én bemiddeld naar een baan. En we hebben circa 3.000 BBL-leerlingen opgeleid met SOOB-subsidie. Om de arbeidsmarktpositie van werknemers te verbeteren zijn er in 2019 30.000 opleidingstrajecten voor en door werknemers gestart.



Desinvesteringen voorkomen

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: "Onze sector is een vitale economische sector met zo’n 7.000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan onder andere 88.000 vrachtwagenchauffeurs. We hebben in de periode voor de coronacrisis veel geïnvesteerd om nieuwe mensen te laten instromen. Alle reden dus om alle zeilen bij te zetten om te voorkomen dat wat de afgelopen jaren is bereikt teniet wordt gedaan. De verwachting is nog steeds dat we na economisch herstel tot 2025 zo’n 40.000 chauffeurs nodig hebben mede ter vervanging van chauffeurs die met pensioen gaan. Het is belangrijk om daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor te nemen."



Kansen in turbulente periode

Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV: "We verwachten dat mensen die werkloos worden tijdens de coronacrisis lastig een nieuwe werkgever zullen vinden. Daarom willen we maatregelen nemen om bijvoorbeeld chauffeurs en pakketbezorgers te behouden voor de sector. Dat zou kunnen door ze tijdelijk in dienst te nemen, te scholen en te begeleiden naar een nieuwe vaste baan in de sector."



Op langere termijn positief

Elisabeth Post, voorzitter TLN: "De Nederlandse economie heeft een historische grote klap gekregen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee. Ondanks deze turbulente tijden verwachten we dat het een tijdelijk probleem is: het perspectief, vanaf tweede helft 2021 is namelijk goed. Bij economisch herstel zal de behoefte aan nieuwe werknemers weer opbloeien. Daar moeten we op anticiperen. Daarom is het ook van belang dat we juist nu maatregelen nemen om door te gaan met het opleiden van BBL-leerlingen. Daarnaast willen we graag afspraken maken over samenwerking met andere sectoren en overheidsinstanties zoals het UWV om in de toekomst weer optimaal in te kunnen zetten op instroom, doorstroom en opleiding van werknemers."