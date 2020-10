Meteen na aanscherping maatregelen opnieuw enorme groei webshops Direct na afloop van de persconferentie van minister-president Rutte van vorige week, zagen de webshops die bij Montapacking hun fulfilment hebben ondergebracht, hun omzet met maar liefst 40 procent toenemen, binnen een uur tijd. Deze extra toestroom van orders bleef afgelopen week doorlopen, met 36 procent vergeleken met die week daarvoor. Webshops profiteerden tijdens de hele corona-periode al enorm van het massale thuiswerken. In de afgelopen zes maanden zagen zij hun omzet dan ook hard toenemen.



Montapacking zelf groeide in die periode naar 1.100 webshops, door in recordtijd maar liefst 450 webshops aan te sluiten en hun voorraden en fulfilment volledig over te nemen. Een ware uitdaging, naast die van de enorme groei van haar bestaande klanten.



Thuiswerken, minder reistijd

Edwin van der Ham, directeur van Montapacking, zegt daarover: "Webshops die hun logistieke toeleverketen voor elkaar hebben en door onze systemen worden geattendeerd op hun voorraden en omloopsnelheid, hebben volop geprofiteerd van het thuiswerken." Het blijkt dat consumenten vooral overdag meer bestellen, doordat privé en werk meer met elkaar verweven zijn tijdens het thuiswerken. Daarnaast heeft het thuiswerken ook nog als voordeel, dat bezorgers van pakketjes gemakkelijker overdag terecht kunnen. Hierdoor is de kans op een succesvolle aflevering door onze vervoerders veel hoger. Dit is fijn voor onze vervoerders, maar heeft ook als positief gevolg dat het totale retourenpercentage ten gevolge van mensen die niet thuis zijn verder daalt.