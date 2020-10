Nederlandse economie door hoge aantal besmettingen nu in achterhoede eurozone Het zijn volgens ABN AMRO niet alleen de lockdown-maatregelen die de economie schaden, maar óók de reactie van de consument op het coronavirus. Zo blijkt uit een analyse van hoogfrequente betaaltransacties onder Nederlandse betaalpashouders dat uitgaven niet alleen afnamen in sectoren die tijdens de lockdown op slot gingen, maar óók in bestedingscategorieën waar bedrijven niet hoefden te sluiten. Bovendien laat een vergelijking tussen gemeentes zien dat het vooral de hoogte van het aantal besmettingen is die doorwerkt in het aantal lokale fysieke transacties.



Zo waren de effecten van de eerste virusuitbraak op het aantal transacties in de stad Groningen fors (-40 procent), maar in Amsterdam nog veel forser (-55 procent) omdat het virus sterk om zich heen greep. De grote verschillen tussen deze en andere gemeentes hebben volgens ABN AMRO echter geen verband met de lockdown maatregelen, die in alle gemeentes immers even streng was en tegelijkertijd inging.



Totale aantal transacties sinds halverwege september met acht procent gedaald

ABN AMRO concludeert hieruit dat consumenten geneigd zijn de hand op de knip te houden naarmate het virus zich sneller in hun lokale omgeving verspreidt. Dit is goed zichtbaar in het supermarktbezoek. De totale uitgaven aan levensmiddelen nemen weliswaar niet af, maar het aantal transacties wél, wat betekent dat er per bezoek meer wordt besteed. Ook worden er meer online boodschappen besteld. Hieruit leidt ABN AMRO af dat consumenten liever niet de deur uitgaan. Ook geven zij minder uit naarmate het virus zich sneller verspreidt, ongeacht een aanscherping van de maatregelen. Gegeven het aantoonbare effect van het virus, in combinatie met de iets aangescherpte overheidsmaatregelen, zal de tweede golf vanuit economisch perspectief impact hebben. De transactiegegevens over de laatste weken van september duiden hierop. Zo daalde het totale aantal transacties met acht procent in de aanloop naar de aankondiging van nieuwe maatregelen op 28 september. De gemiddelde daling in juli en augustus bedroeg vierprocent. Transacties met betaalpas waren in juli en augustus nog 1,5 procent j-o-j hoger, maar medio september waren ze twee procent j-o-j lager.



Nederlandse economie krimpt in 2020 naar verwachting met 5,2 procent

Als de regering niet tot een tweede zware lockdown overgaat, zullen de gevolgen van de tweede golf minder schadelijk zijn. Toch kan de impact hiervan - zeker in combinatie met tweede ronde-effecten als een groeiende werkloosheid en een stijging van de faillissementen – zeker niet worden genegeerd. "Naarmate deze effecten zich manifesteren, zullen consumenten hun uitgaven nog verder beperken. Terwijl Nederland in het tweede kwartaal tot de eurolanden met de laagste economische krimp behoorde, bevindt onze economie zich door het hoge aantal besmettingen juist in de achterhoede van de eurozone", benadrukt Nora Neuteboom, econoom bij ABN AMRO. "Door de opleving van het virus verwachten we dat de groei ook in het vierde kwartaal zwak is en slechts tussen 1,0 en 1,5 procent zal bedragen. Per saldo verwachten we dat de economie in 2020 met 5,2 procent zal krimpen, waarna pas in 2021 weer een matige groei van 2,9 procent in het vooruitzicht ligt."