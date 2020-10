Bewaak de grens tussen werk en privé Veel ondernemingen hebben het afgelopen halfjaar grote veranderingen doorgemaakt door de maatregelen in ons land om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen en te houden. Vaak hebben de maatregelen tot grote wijzigingen in de bedrijfsvoering geleid. Bijvoorbeeld als het gaat om thuiswerken. Om verspreiding van het virus in te dammen werd al in maart geadviseerd dit zoveel mogelijk te doen. Sinds afgelopen week geldt dit weer als dringend advies, nu er weer steeds meer besmettingen in ons land geconstateerd worden.



Thuiswerken vraagt echter wel een specifiek werkethos. Stefan Janssen van Thuisaanhetwerk.nl geeft vijf handige tips om zo efficiënt mogelijk thuis te werken.



Bewaak de grens tussen werk en privé

Volgens Janssen komen mensen die thuis werken al gauw in de verleiding even wat andere dingen te gaan doen. "Doordat mensen niet hoeven te reizen worden er soms meerdere uren per dag bijgewonnen. Er zijn mensen die deze tijd gebruiken voor huishoudelijke taken, boodschappen, een bezoek aan de dokter of afspraken met vrienden of familie. Wie echter de grens tussen privé- en werktijd niet goed bewaakt kan minder productief zijn of ’s avonds langer door moeten werken." Hij vervolgt: "Het is hierbij overigens goed om naar uw eigen bioritme te luisteren, nu u iets flexibeler bent. De meeste mensen zijn ’s ochtends vroeg het meest productief, maar voor anderen geldt dat juist later op de dag."



Maak een planning en volg deze

Verder een van de belangrijkste zaken volgens Janssen: "Een strak werkschema maken, en u hier ook aan houden natuurlijk." Hoe u dit doet? Hij vervolgt: "Bedenk iedere avond wat u de dag erop wil gaan doen. Bepaal een tijd om te beginnen met werk en zorg dat u op dat tijdstip ook op uw werkplek zit. Let er overigens wel op om inspirerende en vooral ook realistische doelen te stellen. Zo raakt u niet ontmoedigd. Rond vaker kleine taken af, dan voelt u zich vanzelf succesvoller en productiever."



Maak goede afspraken met huisgenoten en familie of vrienden

Om op de geplande tijd ook echt aan de slag te kunnen, is het belangrijk de mensen in uw omgeving van uw werkuren op de hoogte te stellen. Janssen: "Geef duidelijk aan wat uw werkuren en pauzetijden zijn, en vraag mensen deze te respecteren. Hoewel kinderen die aandacht vragen of familie of vrienden die even komen buurten een korte onderbreking lijken, halen ze u toch uit uw concentratie." Hij voegt er nog aan toe dat het handig is om anderen eraan te herinneren dat u aan het werk bent, bijvoorbeeld met een bordje op de deur van uw werkkamer.



Creëer een afgescheiden en prettige werkplek

Een comfortabele en inspirerende werkplek zorgt ervoor dat u er graag bent en u zich er goed voelt, zo legt Janssen uit. "Dit zorgt voor minder redenen om uw werkplek te verlaten en andere verleidingen op te gaan zoeken. Een werkplek is bij voorkeur een plaats die alleen gebruikt wordt voor werk. Bij de inrichting moet net als in een ‘normaal’ kantoor goede verlichting aanwezig zijn, een goed bureau en een comfortabele bureaustoel."



Dresscode: nette en zakelijke kleding

Janssen benoemt tenslotte dat het allang geen geheim meer is dat kleding een rol speelt in de productiviteit en inzet. "Doe dus ’s ochtends net alsof u naar een klant of uw onderneming zou gaan. Zo maakt u de mentale scheiding tussen thuis en werk gemakkelijker."