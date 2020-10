Investering van tijd en middelen in website betaalt zich uit in meer opdrachten Nederlands’ meest succesvolle online ondernemers draaien dankzij hun website 5,3 keer meer omzet, dan wat ondernemers gemiddeld aan omzet halen via hun site. Waar de gemiddelde website-omzet ruim € 5.000,- op jaarbasis is, ligt dat bedrag voor de best presterende tien procent op ruim € 30.000,-. Succesvolle ondernemers geven zelf aan dat professioneel design, regelmatige updates en investeringen in SEO de sleutel zijn tot hun succes.



Dat blijkt uit onderzoek onder 1.282 Nederlandse ondernemers door GfK in opdracht van SIDN. Het merendeel van de respondenten is zzp’er, een kleine twintig procent heeft 2-4 werknemers in dienst. Er is overigens ook een substantiële groep ondernemers (39 procent) die geen zakelijke website heeft. Een derde van hen geeft hiervoor als reden dat een website niet het kanaal is waarmee ze hun doelgroep kunnen bereiken. 65 procent van de niet-websitebezitters geeft aan niet voornemens te zijn om in de toekomst wel een website te nemen.



Meerdere kanalen

Van de ondernemers met een zakelijke website zet de meerderheid ook andere online kanalen in, maar 29 procent heeft ‘alleen’ een zakelijke website. 61 procent zet daarnaast ook een zakelijk social mediaprofiel in en tien procent is ook actief via een app. Onder niet-websitebezitters wordt een zakelijk social kanaal het meest genoemd als alternatief, waarbij vooral LinkedIn populair is.

79 procent van de respondenten gebruikt zakelijke e-mail. Dit wijst erop dat een deel van de Nederlandse zzp’ers en kleine ondernemers wel over een domeinnaam beschikt en deze als e-maildomein gebruikt, maar hier geen actieve website aan heeft gekoppeld. Van de groep ondernemers zonder zakelijke website, zet ruim de helft zakelijke e-mail in.



Vindbaarheid

De meest genoemde reden voor het hebben en onderhouden van een zakelijke website is vindbaarheid (85 procent). Ook het geloofwaardiger overkomen als ondernemer speelt voor vier van de vijf ondernemers een belangrijke rol, een even grote groep gebruikt zijn website als online visitekaartje om hun expertise te tonen.

Michiel Henneke, marketingmanager SIDN: "Voor twee derde van de zakelijke websitebezitters, speelt de site een rol bij het binnenhalen van nieuwe omzet. De hoogte van die omzet loopt uiteen en dat hangt van verschillende factoren af. Zo zien we dat ondernemers in de financiële sector en de ICT bovengemiddeld scoren. Maar het is ook een kwestie van investeren; we zien dat ondernemers met een hogere omzet meer tijd besteden aan online promotie, waardoor ze meer omzet weten te genereren. Hetzelfde geldt voor degenen die hun zakelijke website als succesvol bestempelen."