Zet in op een coronaveilige setting De recentste CBS-cijfers tonen aan dat de omzetdaling in de horeca ongekend is. De coronasituatie bezorgde de sector een mokerslag en dat terwijl men begin 2019 nog voorspelde dat de tewerkstelling in de horecasector met zo'n 25 procent zou stijgen. Feisal Elmi-Nooijen, marketing manager bij Magic Hospitality Manager, geeft horecaondernemers een aantal tips mee om de schade te beperken.



"In de eerste plaats hebben klanten een duidelijk signaal nodig. Ze moeten echt wel zien en beseffen dat een restaurantbezoek veilig kan verlopen. Zie de coronamaatregelen dan ook niet als een verplichting, maar durf zelfs verder te gaan om een nog hogere mate van veiligheid te garanderen. Maak het de klanten daarbij niet lastiger en geef ook transparant aan wat uallemaal doet om risico's te beperken. De typische grabbelnootjes serveert u bijvoorbeeld in individuele bakjes om foodsharing te voorkomen. De menukaart vervangt u dan weer door een QR-code en u laat klanten ook meteen via hun smartphone afrekenen. Het zijn kleine ingrepen waarmee u niet alleen de veiligheid verbetert, maar ook nog eens het vertrouwen herstelt," geeft Elmi-Nooijen meteen even aan.



Optimaliseer de kaart

Elmi-Nooijen onderstreept het belang van de cijfertjes: "Eigenlijk is het iets wat doorlopend moet gebeuren, maar zeker nu is het moment daar om de cijfers even onder de loep te nemen. Wanneer het bezoekersaantal terugdringt, is het niet onlogisch om in het aanbod te snoeien en te focussen op enkele gerechten. Zo voorkomt u dat dure verse ingrediënten in de afvalbak verdwijnen omdat de gerechten nu minder vaak worden gevraagd. Ik merk dat u dat ook eerlijk aan klanten kan aangeven en dat ze daar ook begrip voor hebben, zolang u dat maar netjes uitlegt. Geef aan dat u door de beperktere vraag in het aanbod moet snoeien om de versheid te garanderen en dan weten ze al meteen dat u het goed meent. Ze appreciëren dat alvast meer dan zogenaamde coronatoeslagen.

Het is wel belangrijk dat u de juiste bereidingen schrapt en daarvoor moet u dan weer inzicht hebben in cijfers. Met een Excel-bestandje gaat dat niet lukken."



Denk alvast na over het winterterras

"Een groot deel van de gasten voelt zich veiliger wanneer ze op een terras zitten. Daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. Tijdens de zomerperiode is dat geen probleem, maar tijdens de winterperiode zou al dat binnenzitten wel eens nefast kunnen zijn. Denk daarom alvast na over de inrichting van een winterterras. Denk na hoe u dat gaat overkappen, verwarmen en afschermen, maar denk ook na over hoe u zo'n winterterras gezellig maakt. Want met de juiste inrichting, sfeerlichtjes en een gezellig sfeertje hoeft zo'n winterterras echt niet minderwaardig te zijn," adviseert hij ten slotte.