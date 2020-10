In de eurozone wijst Duitsland de weg naar herstel Euler Hermes verwacht dat de economie in de eurozone pas eind 2022 weer op het niveau is van vóór corona. De groeiverwachtingen zijn iets naar beneden bijgesteld. In de eurozone wijst Duitsland de weg naar herstel. Samen met onze oosterburen doet ons land het relatief goed. Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland: "Als we de coronacrisis vergelijken met de financiële crisis van 2009 dan komen de klappen nu harder aan. Voor dit jaar voorspellen we een daling van de wereldhandel (goederen en diensten samen) met -dertien procent tegenover -elf procent in 2009. Voor volgend jaar voorspellen we een technisch herstel van + zeven procent, maar pas eind 2022 voorzien we een terugkeer naar het niveau van vóór de crisis."



Over Nederland heeft Geeroms enkele lichtpunten te melden: "De cijfers over het tweede kwartaal bevestigden een ongekende krimp van het mondiale bbp. Kijken we naar de eurozone dan zien we in het Verenigd Koninkrijk dat het bbp krimpt naar 78 procent van het niveau vóór de crisis. In Frankrijk is dat 81 procent en in Italië 83 procent. Duidelijk minder dramatisch is de daling in Duitsland en Nederland: 90 procent van het niveau van vóór de crisis."

De researchafdeling van Euler Hermes heeft de faillissementscijfers voor Nederland in positieve zin bijgesteld. Geeroms: "Per saldo voorspelden onze onderzoekers eerder dat eind 2021 de faillissementen in ons land met 42 procent zouden toenemen ten opzichte van 2019. Dat is nu verlaagd naar 32 procent. De overheidssteun en de intelligente, minder strenge lock down, werpen economisch gezien zijn vruchten af. In landen met hele strenge lock downs zie je dat soort afnames niet terug."



Politieke onzekerheid

In het herstelverhaal is het politieke risico de onzekere factor, stelt Geeroms. Hij wijst op de mogelijke no-deal Brexit, het oplaaiende handels- en techconflict tussen de VS en China, de Amerikaanse verkiezingen, onrust in het Middellandse Zee-gebied, en het geschil tussen de VS en Rusland. "Daarnaast zijn we bezorgd over de emerging markets waar de geldpers volop draait en de begrotingsdiscipline verslapt."



Groeispurt verslapt

De onderzoekers van Euler Hermes voorzien een ‘stop-and-go’ route richting herstel. Corona-maatregelen die afwisselend versoepeld dan wel aangetrokken worden, afhankelijk van de regionale situatie. In de eurozone is het herstel sterk afhankelijk hoe regeringen (stimulerings)maatregelen op elkaar afstemmen. De groeispurt van het herstel van +9,0 procent q/q in het derde kwartaal zal in het vierde kwartaal verwateren tot +2,0 procent q/q.

Al met al verwacht Euler Hermes dat de economie van de eurozone in 2020 met -8,2 procent zal krimpen en in 2021 met +4,8 procent zal aantrekken. Als gevolg hiervan zal het bbp van voor de crisis niet vóór het eind van 2022 worden bereikt.