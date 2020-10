Aanwezigheid van online platformen leidt meestal tot hogere omzet Circa acht procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen gaf aan in 2018 online platformen te hebben gebruikt om hun goederen en diensten af te zetten. De belangrijkste redenen waren de toegang tot een grotere afzetmarkt (83 procent) en gemak (75 procent). Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik bedrijven van het CBS.



In steeds meer domeinen van de Nederlandse samenleving en economie komen zogenoemde online platformen voor. Daarbij gaat het om de digitale bemiddeling tussen vraag en aanbod van goederen en diensten. Op online platformen worden bedrijven en potentiële klanten bij elkaar gebracht. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Booking, Werkspot, Bol en Thuisbezorgd.



Vooral bedrijven in de horeca en handel maken gebruik van online platformen

Ongeveer acht procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen maakte in 2018 in meer of mindere mate gebruik van online platformen om goederen en diensten af te zetten. Vooral in de horeca en de handel wordt met respectievelijk zestien en twaalf procent relatief veel gebruikgemaakt van deze digitale bemiddelingsdiensten.



Grotere potentiële afzetmarkt en gemak spelen vooral een rol

De belangrijkste redenen voor bedrijven om gebruik te maken van online platformen is het bereiken van een grotere potentiële markt (83 procent). Naast een grotere potentiële markt zien bedrijven ook voordelen in online platformen als het gaat om gemak (75 procent) en het behouden of vergroten van het marktaandeel (68 procent). Het bereiken van een internationale markt werd het minst genoemd als reden om gebruik te maken van online platformen (43 procent).

Hoewel de verschillen klein zijn, maken vooral grotere bedrijven met meer dan 250 werkzame personen (8,8 procent) gebruik van online platformen, gevolgd door de groep bedrijven met twee tot tien werkzame personen (8,0 procent). Bedrijven met tien tot 50 werkzame personen (7,4 procent) en 50 tot 250 werkzame personen (7,7 procent) maken minder vaak gebruik van deze digitale bemiddelaars om hun producten en diensten af te zetten.



Aanwezigheid van online platformen leidt meestal tot hogere omzet

Bijna 40 procent van de bedrijven geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak een positief effect heeft op hun omzet. Iets meer dan zeven procent geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen juist een negatief effect heeft op de omzet.

Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatietechnologie (59 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (56 procent) zijn bedrijven positief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet. In de handel zijn bedrijven meer dan gemiddeld negatief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet (dertien procent).