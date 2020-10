Ga veilig en overal via internet uw bedrijfsnetwerk op Als ondernemer is een goede internetverbinding van groot belang. Een tijdje geen mails kunnen ontvangen of documenten online raadplegen, legt al gauw de zaken plat. Waar niet iedere ondernemer zich bewust van is, is dat ook veilig internetten erg belangrijk is. Een virusscanner is de eerste stap richting veiliger internetten, maar ook een zakelijke VPN is tegenwoordig eigenlijk een must. Briskmagazine vroeg Thomas de Waard van VPNGids.nl naar de voordelen van een zo’n zakelijke VPN?



Voordeel 1: veilig op wifi-netwerken

Of u nu wifi van het kantoor gebruikt of op een externe locatie, u bent veilig op ieder wifi-netwerk met een zakelijke VPN. Een VPN zorgt er namelijk voor dat andere internetgebruikers u niet herkennen op internet.

Een VPN, ook wel Virtual Private Network, werkt als volgt: het stuurt uw internetverkeer via een extra server. Die extra server zorgt ervoor dat uw internetactiviteit versleuteld is. Ook bent u alleen nog te herkennen aan het IP-adres van de server, in plaats van die van uw eigen IP-adres. Daardoor kunnen anderen ook uw locatie niet inzien.

Als een hacker probeert bij uw bedrijfsgegevens te komen terwijl u een VPN gebruikt, kan diegene hooguit uw versleutelde data inzien. En die zijn niet zomaar uit te lezen. Vertrouwelijke informatie is daardoor goed beschermd.



Voordeel 2: een intern netwerk opzetten

Met een VPN kunt u ook zorgen voor een intern netwerk. Daarmee kunnen uw werknemers allemaal op hetzelfde netwerk werken. Met behulp van het IP-adres dat bij de VPN-verbinding hoort, kunnen zij allemaal via dezelfde virtuele locatie werken.

Dit is met name nuttig als uw medewerkers veel samenwerken, of bijvoorbeeld wanneer er veel belangrijke documenten op de bedrijfsserver staan. Met een VPN kan iedereen daar te allen tijde bij.



Voordeel 3: thuiswerken zonder beperkingen

In de coronatijd werken velen thuis. En juist nu is het belangrijk om goed samen te blijven werken. Niet alleen videovergaderingen helpen daarbij. Via een VPN kunnen alle werknemers ook bij alle documenten en e-mails die zij normaal gesproken vanaf kantoor raadplegen.

U kunt eigenlijk precies hetzelfde doen als op kantoor: mails lezen en beantwoorden, documenten bewerken en de programma’s gebruiken die op werkcomputers geïnstalleerd zijn.



Zakelijke VPN kiezen

Er zijn overigens meerdere zakelijke VPN’s op de markt. Als ondernemer is het daarom goed om u te verdiepen in de verschillende mogelijkheden. Waar de ene VPN vooral bekendstaat om de goede beveiliging, excelleert een andere aanbieder juist in snelheid van de verbinding. "Bedenk daarom goed wat u belangrijk vindt aan een VPN voordat u kiest voor een bepaalde aanbieder," adviseert de Waard. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf dat op internationaal niveau opereert, dan hebben enkele VPN-providers die daarop gericht zijn waarschijnlijk de voorkeur.

Op VPNgids.nl zijn de verschillende VPN’s beoordeeld. Op basis daarvan is een top drie tot stand gekomen met goede zakelijke VPN-aanbieders. Heeft u dus moeite met kiezen, dan helpt dat lijstje u mogelijk verder en kunt u gauw veilig en overal via internet uw bedrijfsnetwerk op.