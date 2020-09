Premie WA+ verzekering daalt met acht procent hardst, prijzen WA en Allrisk licht gedaald Autoverzekeraars hebben ook dit jaar de premies voor de WA beperkt casco-verzekering verlaagd. In afgelopen anderhalf jaar daalde de gemiddelde premie voor WA beperkt casco-verzekering met bijna acht procent, blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl. Een consument die jaarlijks €480 betaalt voor een beperkt casco-verzekering betaalt nu ongeveer €40 minder. De premies voor WA- en WA volledig casco-verzekeringen zijn ook licht gedaald in vergelijking met de gemiddelde premie in 2019.



De prijzen van beide dekkingen werden tot nu toe gemiddeld twee procent goedkoper in vergelijking met de gemiddelde premies van 2019.



Daling WA beperkt casco en WA volledig casco zet door, consument moet scherp blijven

De daling in de premie van de WA beperkt casco-verzekering komt niet geheel onverwacht. In 2018 werd de premie voor de betreffende autoverzekering al een stuk goedkoper. Zo betaalden autobezitters met een WA beperkt casco-verzekering in 2018 gemiddeld €568,32 per jaar voor hun premie, dat is ruim €88 meer in vergelijking met de gemiddelde premie in 2020. De dalende trend lijkt zich ook dit jaar voort te zetten en stabiel te blijven.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht de opmerkelijke daling toe: "De premies die verzekeraars vragen voor autoverzekeringen worden beïnvloed door verschillende factoren. Zo is het aantal autodiefstallen van invloed op de premies van WA beperkt casco- en WA volledig casco-verzekeringen. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal autodiefstallen de afgelopen jaren met 9,3 procent is afgenomen. Het risico voor de verzekeraar wordt hierdoor minder hoog en dat zie u terug in de dalende autopremie." Van der Veen voegt toe: "De effecten van corona zijn nog niet zichtbaar: in Nederland werd een tijd lang minder auto gereden en u zou verwachten dat minder kilometers voor minder schade zorgt en dus voor lagere premies. Dit zijn echter risicoanalyses die we pas op langere termijn verwachten terug te zien in de premies."

De premies van de WA volledig casco-verzekering schommelden de afgelopen jaren. Zo werden de premies flink verhoogd tussen januari 2018 en januari 2019, maar kelderde de gemiddelde prijs in augustus 2019 weer. In 2020 ligt de gemiddelde premie van de betreffende verzekering weer in het midden.



WA-verzekering blijft hoger dan in 2018

In tegenstelling tot de WA beperkt casco- en WA volledig casco-verzekeringen is de premie voor de WA-verzekering in 2020 nog steeds hoger dan de gemiddelde premie in 2018. Autobezitters met een WA volledig casco-verzekering betalen nu jaarlijks gemiddeld tien procent meer dan in 2018.

"De WA-verzekeringen staan erom bekend dat ze minder winstgevend zijn voor verzekeraars dan de andere autoverzekeringen: de premies leveren minder op dan het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan klanten. Om dit gat te dichten zijn de prijzen flink gestegen de afgelopen jaren," zegt Frederik van der Veen. "Het loont om elk jaar uw autoverzekering onder loep te nemen en, indien nodig, over te stappen naar een andere dekking én nieuwe autoverzekeraar. Veel verzekeraars verhogen ieder jaar hun premie. U betaalt het eerste jaar weinig, daarna stijgt de premie flink. Blijft u bij dezelfde aanbieder dan blijft u meer betalen, maar als u vergelijkt blijkt altijd dat u bij een andere verzekeraar minder betaalt. Zeker met de huidige daling van de premies. Zo kunt u tot wel 100 euro besparen op uw autoverzekering én hebt u altijd de verzekering die het beste bij uw situatie past."