De marketingwaarheid is soms ongemakkelijk De maatschappelijke en financiële impact van COVID-19, alle discussies over racisme, diversiteit en de verantwoordelijkheid van online platforms als Facebook hebben de druk op merken om hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen verder vergroot. Dat het vinden van een balans tussen zakelijke en maatschappelijke belangen en verantwoordelijkheden niet voor ieder merk even gemakkelijk is kwam duidelijk naar voren tijdens het symposium MerkKracht, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van bvA, netwerk van merkleiders.



Dat de invloed van merken op maatschappelijke beeldvorming extreem groot is, was al eerder bevestigd in de verschillende, wetenschappelijke onderzoeken die bvA in aanloop naar het symposium had uitgevoerd. Maar niet eerder deelden zoveel iconen uit het bedrijfsleven hun ervaringen met het invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onder anderen Merijn Everaarts (oprichter en voormalig CEO Dopper) en Helen Mets (Executive Vice President Materials DSM) vertelden hoe merken en bedrijven hun merken kunnen inzetten als een ‘force for good’. De huidige situatie ten gevolge van COVID-19 maakt dat volgens hen extra noodzakelijk. Merijn Everaarts daarover: "Deze pas op de plaats is óók goed voor ons. Als u uwimpact op de wereld positief wilt laten zijn, wilt u niet meer van vliegtuig naar bus springen om alsmaar evenementen te organiseren."



Lef tonen

Geïnspireerd door de voorbeelden en ervaringen van Paul Polman bij Unilever, kwam schrijver/journalist Jeroen Smit, met een dringende oproep aan merkleiders om positie te kiezen in maatschappelijke issues. "Juist als merken en merkenbouwers het aandurven om verantwoordelijkheid te nemen, dan zult u echt wat zien gebeuren. Dat vraagt lef, en niet iedereen is u dankbaar, maar uiteindelijk wel noodzakelijk als u wilt dat uw merk en bedrijf in 2030 nog gezond zijn."



Ongemakkelijke marketingwaarheid

Nieuwe bvA-voorzitter Erik van Engelen vatte aan het slot van het symposium samen: "De marketingwaarheid is soms ongemakkelijk. We voelen vaak intuïtief aan dat niet alles wat we doen verantwoord is. En als u zich realiseert dat uw merk ook nog onbedoeld kan bijdragen aan negatieve beeldvorming, stelt dat marketeers voor extra dilemma’s. We moeten die niet uit de weg gaan, maar juist ten positieve benutten." Hij benadrukte dat erken en bedrijven niet alleen individueel hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar dat het ook essentieel is om daarbij samen op te trekken. Voor het aanpakken van racisme in reclame en het bestrijden van haatberichten op digitale platforms bijvoorbeeld is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.