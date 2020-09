Lokale ondernemers tonen bovenal veerkracht en creativiteit om beter uit de crisis te komen Wereldwijd verwachten kleine ondernemers dat het nog zes tot tien maanden duurt voordat hun bedrijf weer volledig operationeel is, blijkt uit onderzoek van Visa. 86 procent maakt zich over het algemeen zorgen over de toestand van hun bedrijf in de komende maanden (Visa Back to Business Study, 2020). Door corona en de door de overheid ingestelde maatregelen gingen bedrijven in heel Europa op zoek naar nieuwe manieren om hun bedrijf te runnen.



Zij zetten hun ondernemerskracht in en zijn in de meeste gevallen niet bij de pakken neer gaan zitten. Sterker nog, ze hebben massaal creativiteit en veerkracht getoond met als doel sterker uit deze crisis te komen. Vis juicht dit toe en beloont nu deze plannen. In de ‘Geniaal Lokaal’ campagne zocht Visa de hele maand augustus naar kleine bedrijven die de afgelopen tijd creatieve manieren vonden om hun bedrijf aan te passen aan de situatie. Visa beloont de beste ideeën nu met een online media campagne ter waarde van €2000,- om nieuwe en oude klanten te bereiken. En ze zijn in goed gezelschap: meer dan een kwart van de kleine bedrijven (28 procent) wereldwijd heeft tijdens de pandemie gerichte advertenties ingezet op social media.



Lokaal, creativiteit en digitaal sleutels tot succes

Consumentengedrag is aanzienlijk veranderd en de wereldwijde situatie heeft de overstap naar digitaal versneld. De eerste lockdown heeft ondernemers en consumenten gedwongen zich anders te gedragen en ook de komende tijd is nog onzeker. Online en digitaal zullen prioriteiten zijn voor kleine ondernemers. Uit onderzoek van Visa is gebleken dat meer dan een kwart van de kleine bedrijven producten of diensten online heeft verkocht (27 procent), maar ook dat minder dan de helft van de bedrijven in Europa in staat is om online betalingen te accepteren. Voor een goed economisch herstel moeten ondernemers de digitale wereld en innovaties op het gebied van betalingen sneller implementeren.

Maar wat de hele situatie ook heeft geleerd is dat lokaal weer meer geliefd is geworden – aan de ene kant ingegeven door reisrestricties, maar ook vanuit een sociale gedachte werd het nog belangrijker waar je je geld uitgeeft. Sinds de start van COVID-19 heeft 25 procent van de consumenten het grootste deel van de tijd gewinkeld bij lokale bedrijven. 71 procent van de kleine bedrijven voelde zich door hun lokale gemeenschap gesteund en meer dan een derde (35 procent) van de kleine bedrijven zegt zelfs dat hun lokale gemeenschap ‘extreem’ of ‘zeer ondersteunend’ is voor hun bedrijf.



Geniaal Lokaal

In de ‘Geniaal Lokaal’ campagne zocht Visa de hele maand augustus naar ondernemers met creatieve ideeën die de lokale handel stimuleren en aantrekkelijk maken. De vijftien winnaars zijn gekozen aan de hand van de volgende criteria: hoe goed heeft het bedrijf zich aangepast aan de veranderende behoeftes van de klant, was het plan een succes, in hoeverre was er een digitaal aspect, hoe creatief is het idee en heeft het plan een sociaal, lokaal of duurzaam karakter. De jury, bestaande uit Daniel van Delft, Country Manager van Visa Nederland, Merle Meier-Holsten, Hoofd Marketing Centraal Europa van Visa en Gerard van den Broek, Directeur van De Ondernemer, kozen de volgende vijftien winnaars (in willekeurige volgorde):

Hoeve de Boogaard & Culinair Creatief uit Geijsteren creëerde een food safari. Met de fiets of auto kunnen consumenten langs allerlei food hotspots rijden en zo zorgden ze voor inkomsten voor de deelnemende restaurants.

Holy Moly Pizza uit Abcoude besloot om heerlijke verse pizza's te bereiden bij klanten voor de deur of in de tuin en ontwikkelde hiervoor een speciale website.

Restaurant Gys uit Utrecht ontwikkelde een vegan patisserielijn en vegan ijs en opende een webshop om deze producten en andere maaltijden te verkopen. Zo zijn ze minder afhankelijk van gasten in het restaurant alleen.

Deli K's uit Hoofddorp liet klanten kaas en delicatessen bestellen via WhatsApp. Via videocalls konden klanten toch door de winkel 'lopen'.

Mooie Ogen uit Schagen moest zeven weken dicht. Ze hebben die tijd goed gebruikt om via social media contact te houden met klanten en nieuwe klanten op te zoeken. Na de lockdown hadden ze daardoor meer oogtesten dan ooit.

Musjroom uit Den Helder is een app voor reizigers die het leuk vinden om spontaan en persoonlijk te reizen. Met de app kun je overnachtingen boeken bij Nederlandse gezinnen.

Hoogeland catering uit Groningen maakt en verkoopt gerechten met oesterzwammen, gekweekt op afval. Tijdens corona lanceerde zij een webshop.

CHEFSTBL uit Ravenstein ontwikkelde een platform waar consumenten een chef kunnen boeken die thuis of op locatie heerlijke gerechten komt bereiden.

Gymeyes uit Den Bosch maakte een betaalbare en draagbare zelfbedieningskiosk voor horeca, om contactloze bestelling mogelijk te maken.

Lokale Markten in Rotterdam en Den Haag ontwikkelde een platform voor marktverkopers die hun producten verkopen op markten en beurzen. Consumenten kunnen alles bestellen wat ze normaal op de markt zouden krijgen.

Snijder Mode uit Schoonebeek hield een speciale modeshow op het plein voor de winkel met 50 paspoppen in de hoofdrol. Dit zorgde voor veel aanloop en aandacht.

Camperbaas uit Zaandam ontwikkelde het 'festival on demand'. Dit zijn festivals op maat (coronaproof) en bieden een festivalbeleving voor bedrijven en particulieren in tijden van corona maar ook daarna.

J. van Mourik & Zn Schoenen en Lederwaren uit Sliedrecht bestaat al ruim 100 jaar. De coronaperiode komen ze nu door met een zelfontwikkeld 'passcherm', een plexiglas scherm dat aan de onderkant open is zodat de verkoper kan helpen met het passen van schoenen om het serviceniveau hoog te houden.

King Bike Studio uit Heemstede integreerde een tool in de website, waarmee klanten hun eigen reparaties online kunnen plannen.

Supa-Dupa uit Amsterdam is een licht- en geluidsverhuurbedrijf. Tijdens corona maakte de eigenaar, die ook DJ is, een switch. Hij maakt nu meubels van sloophout en de kisten waarin hij normaal zijn apparatuur verplaatst. Merle Meier-Holsten, Hoofd Marketing Centraal Europa van Visa: "Overal ter wereld vormen kleine bedrijven de ruggengraat van de lokale economie. Met deze campagne, die deel uitmaakt van een bredere Europese campagne, willen we lokale merchants ondersteunen op verschillende strategische gebieden die van cruciaal belang zijn voor het overleven van kleine bedrijven. Naast een hub met tools, advies en content over hoe u een sterk, digitaal bedrijf kunt starten, runnen en laten groeien, hebben we via de samenwerking met De Ondernemer creatieve ondernemers gezien die we nu belonen met hun eigen online mediacampagne."

Daniel van Delft, Country Manager van Visa Nederland: "Consumentengedrag is aanzienlijk veranderd en heeft de noodzaak van online activiteiten versneld. Ondernemers moeten zich sneller dan ooit aanpassen en ik was dan ook aangenaam verrast door de focus op lokaal ondernemerschap, de creativiteit en de adoptie van online toepassingen van alle winnaars."