Welk Nederlands bedrijf wint de Nederlandse Innovatie Prijs 2020? Genomineerd zijn tien organisaties die zich onderscheiden als het gaat om duurzaam innoveren. De winnaar wordt op maandag 19 oktober bekendgemaakt in het tv-programma ‘De Wereld van Morgen’ van AVROTROS, waarin alles draait om duurzame noviteiten. De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 - van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA - staat aan de basis van de selectie van de genomineerde bedrijven.



De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

• Arcadia Chrysanten

• Binder Groenprojecten

• Bolesian

• Demcon

• Havenbedrijf Rotterdam

• Koppert Cress

• Livekindly Collective

• Mc Energy

• Protix

• Vital10



De Nederlandse Innovatie Monitor 2020, die jaarlijks wordt uitgevoerd onder regie van hoogleraar Strategie & Innovatie Henk Volberda, is een van de grootste jaarlijkse survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland. Meer dan 13.000 organisaties in Nederland zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek en ongeveer 1.000 deden dit jaar mee. Inzichten uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2020, deskresearch en interviews zijn bepalend bij de selectierondes die voorafgaan aan het opstellen van de shortlist. Een deskundige jury heeft de taak om de lijst van tien organisaties terug te brengen tot drie eindkandidaten die straks kans maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 en de uiteindelijke winnaar te bepalen. De uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 worden, net als de winnaar van de Innovatie Prijs, bekendgemaakt op maandag 19 oktober.



Turbulente context

"De Nederlandse Innovatie Prijs vormt een erkenning voor het innovatievermogen van de organisatie. Organisaties zitten veelal in een turbulente context en dat geldt vooral ook voor het afgelopen jaar. Zo staan ze voor uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit, maar dus ook met betrekking tot de corona-uitbraak. Innovatie is van wezenlijk belang om organisaties door een dergelijke turbulente context heen te loodsen of daarin zelfs te floreren," schetst onderzoeksleider en juryvoorzitter Volberda.



Jury

De jury, voorgezeten door Volberda, bestaat uit: Hans Boumans (Technology Transfer Manager TNO), Lotte de Bruin (directeur Nederland ICT), Thomas Grosfeld (specialist Innovatie en Topsectorenbeleid VNO-NCW), Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal-Economische Raad), Geert Huizinga (directeur Belangenbehartiging FME), Mark Pehlig (plaatsvervangend voorzitter Koninklijke NLingenieurs), Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Glaskracht Nederland), Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland), Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Pieter Waasdorp (directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).



Website Amsterdam Centre for Business Innovation

Website Amsterdam Business School