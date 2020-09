NEN, RWS en DON Bureau organiseren in samenwerking met NVDO op 30 oktober een Nederlandstalig webinar over Europese standaardisatie op het gebied van assetmanagement. De laatste ontwikkelingen rond een nieuwe Europese standaard voor het beoordelen van assets komen aan de orde. Het webinar is interessant voor iedereen die zich met het beheer/onderhoud van assets bezighoudt en bijgepraat wil worden over de laatste ontwikkelingen rond normalisatie.



In Europa is er veel gaande op het gebied van assetmanagement. Dit kan van grote invloed zijn op de manier waarop wij in Nederland de gebouwde omgeving beheren en onderhouden. In een webinar van een uur wordt u aan de hand van een concrete norm op de hoogte gebracht van de belangrijke rol die Europese standaardisatie speelt op het gebied van assetmanagement en waarom actieve Nederlandse inbreng hierin zo belangrijk is.



Sprekers en organisatie webinar

Tom Dieleman, senior instandhoudingsadviseur (Rijkswaterstaat), Paulette Dicker, adviseur assetmanangement en projectleider Europese normschrijfgroep (DON Bureau) en Janwillem van den Berg, standaardisatieconsultant (NEN) praten de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen. Registreren is kosteloos en kan via NEN Evenementen.

De organisatie van dit webinar is in handen van de NEN-werkgroep die activiteiten rond CEN/TC 319 – ‘Maintenance’ actief volgt. In deze werkgroep spelen naast RWS en DON Bureau, onder andere Arcadis, CROW, Schiphol en DVT Advies een aanjagende rol.



Informatie en aanmelden

Voor informatie over het webinar, neem contact op met Janwillem van den Berg, bi@nen.nl. Aanmelden voor het webinar ‘Europese standaardisatie op het gebied van assetmanagement’? Ga naar NEN Evenementen.



Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ houdt zich bezig met assetmanagementorganisaties te helpen op tactisch niveau de verbinding te maken tussen het operationeel en strategisch niveau.