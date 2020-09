Tesla Model S meest gezochte elektrische auto Snel en geruisloos winnen ze terrein; de elektrische auto’s. Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, het aantal laadpalen groeit gestaag en steeds meer Nederlanders stappen over naar een elektrisch exemplaar. Op het moment dat de CEO’s van Tesla en Volkswagen samen elkaars elektrische auto’s gaan testen, is het ook voor AutoScout24 tijd om te kijken hoe verschillende merken van elektrische voertuigen scoren op het platform.



Tesla blijkt, met drie modellen in de top tien, de grote winnaar, gevolgd door Audi. Volkswagen eindigt op de zesde plek.



Populariteit elektrische voertuigen groeit

De ontwikkeling die op straat zichtbaar is, namelijk het groeiende aantal elektrische auto’s, ziet AutoScout24 ook terug in de populariteit van elektrische auto’s op haar platform. In augustus dit jaar werden advertenties in de categorie ‘elektrische auto’ maar liefst 66 procent vaker bekeken dan de maand ervoor. De gemiddelde prijs van een elektrisch voertuig was € 39.573,- en ten opzichte van juli daalde deze prijs licht, met 1,44 procent.

Maar welke specifieke elektrische auto’s werden er de afgelopen maand het meest bekeken? Uit de cijfers rolt de volgende top tien, met bijhorende gemiddelde verkoopprijs:

1. Tesla Model S € 53.458,-

2. Audi e-tron € 82.675,-

3. BMW i3 € 33.979,-

4. Tesla Model X € 79.200,-

5. Tesla Model 3 € 55.722,-

6. Volkswagen e-Golf € 29.196,-

7. Renault ZOE € 21.783,-

8. Porsche Taycan € 185.903,-

9. Nissan Leaf € 26.003,-

10. Mercedes-Benz EQC 400 € 83.066,-



Tesla vertegenwoordigt drie plekken in top tien

Niet alleen op de weg, maar ook online blijkt Tesla de grootste speler op de markt te zijn. Tesla Model S is het populairste elektrische voertuig op de website van AutoScout24, waarbij Tesla óók leverancier is van nummer vier en vijf in de lijst; Model X en Model 3. De goedkoopste elektrische auto, op nummer zeven uit de lijst, is de Renault ZOE en wordt aangeboden voor een gemiddelde verkoopprijs van € 21.783,-. Het duurste elektrische voertuig komt uit de stal van Porsche. De Porsche Taycan kost € 185.903,- en behaalt de achtste plek in de top tien.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: "We zien de populariteit van elektrische auto’s niet alleen terug in het aantal zoekopdrachten, maar ook in ons aanbod. Dit is ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 80 procent gestegen, waardoor er nu op AutoScout24.nl 6.000 elektrische voertuigen online staan. De overheidssubsidie op elektrische voertuigen heeft hier ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld en we zijn dan ook erg benieuwd hoe dit zich de aankomende tijd verder gaat ontwikkelen."