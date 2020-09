Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe verpakkingswetgeving ingevoerd, de VerpackG Ieder Europees land kent eigen regelgeving om duurzaamheid te bevorderen. Duitsland heeft onder andere gekozen voor belasting op verpakkingen. Om te voorkomen dat er te veel plastic verpakkingen op de Duitse markt worden gebracht, betaalt iedere ondernemer voor zijn of haar verpakkingen. Maar wat houdt deze wetgeving in? Om wat voor verpakkingen gaat het? En hoe werkt het?



Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe verpakkingswetgeving ingevoerd, de VerpackG. Simpel gezegd: alle verpakkingen van producten die u als ondernemer in Duitsland als eerste op de markt brengt, moeten gerecycled worden. Lukt het niet om het te recyclen of heb u geen zicht op de recycling, dan koopt u dit af door te betalen aan een afvalbeheerder. Bij producten die bij de consument terechtkomen hebt u bijvoorbeeld geen idee of de verpakking gerecycled wordt. Dat betekent dus dat u een afvalbeheerder betaalt voor deze hoeveelheid karton, plastic, piepschuim etc.



Boetes

Wanneer een bedrijf in Duitsland producten verkoopt maar niet staat ingeschreven in het register, kan het boetes krijgen tot € 200.000,-. Er is een openbaar register opgetuigd waarin alle bedrijven te vinden zijn die zich hebben geregistreerd. Ondernemers zijn verplicht zich te registeren en om jaarlijks aangifte te doen over hun verpakkingen.



E-commerce

De afgelopen jaren hebben steeds meer Nederlandse bedrijven ervoor gekozen om te verkopen in Duitsland via kanalen als Amazon, Zalando of hun eigen webshop. In alle drie de gevallen brengt de ondernemer producten (als eerste) op de Duitse markt en is daarmee verplicht om te voldoen aan de verpakkingswetgeving. Laten we het proces voor de gemiddelde online verkoper eens uittekenen. We gaan uit van een bedrijf dat via de webshop en via Amazon FBA verkoopt. FBA houdt in: ‘Fulfillment by Amazon’. Amazon verzendt de producten van de ondernemer vanuit haar warehouses naar de klant.

In dit voorbeeld gaat het om het succesproduct whiskystenen. Waarom whiskystenen interessante producten zijn is een ander verhaal, maar neem dit even van me aan. Vanuit de webshop verkoopt het whiskybedrijf de stenen naar een Duitse klant. De stenen zitten in een fluwelen zakje dat is verpakt met plastic. Dit alles zit in een chique kartonnen doosje. Whisky & Stenen B.V. doet ieder doosje in een kartonnen doos waarop de adressticker van de klant terechtkomt. De klant ontvangt dus drie onderdelen aan verpakking: de twee kartonnen doosjes en wat plastic. In totaal 110 gram karton en vijf gram plastic. Nog redelijk overzichtelijk. Het fluwelen zakje is dus geen verpakking omdat het onderdeel is van het product. U kunt er de stenen immers in opbergen.

Nu koopt een klant de whiskystenen via Amazon.de. Al eerder verstuurde Whisky & Stones 500 doosjes naar een Amazon warehouse, verpakt in twintig grotere dozen met elk 50 gram papieren opvulling, op twee pallets. Amazon kan pallets recyclen, maar de dozen en het opvulmateriaal worden weggegooid. Na aankoop van de klant, doet Amazon een doosje om het chique whiskydoosje en verzendt dit naar de klant. Ook de dozen die Amazon verzendt, moet de ondernemer aangeven. Hij of zij heeft namelijk Amazon opdracht gegeven om de producten in dozen te doen en ze te verzenden. Hier geldt dus hetzelfde als bij de webshop, alleen moet de ondernemer ook de materialen van het transport naar het Amazon warehouse aangeven: de grotere dozen en het opvulmateriaal.



Kosten

Wat kost het nu om bovenstaand voorbeeld uit te voeren? Laten we er even vanuit gaan dat het bedrijf vier keer per jaar 500 whiskystenen naar Amazon verzendt, dus 2000 doosjes verpakt. Met een snelle berekening komen we uit op 227kg karton en tien kg plastic. Volgens de calculator van afvalbeheerder Landbell kost dit € 99,46 per jaar.



Hoe werkt het?

Om aangifte te kunnen doen over uw verpakkingen, hebt u dus een registratie nodig en moet u jaarlijks voor eind januari aangifte doen bij een afvalbeheer (ook wel Duaal Systeem) over uw in Duitsland geleverde verpakkingen.