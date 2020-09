Er dreigt btw over BPM In het Belastingplan staat een aanpassing van de regels rond de BPM, de luxe-belasting op auto’s, motoren en campers. Het moment waarop de hoogte van de BPM bepaald wordt én het moment waarop de BPM door de importeur/dealer betaald moet worden aan de fiscus, valt vanaf volgend jaar samen met het moment van eerste registratie van de nieuwe auto, ook wel deel 1a genoemd. Deze ingreep zou de Belastingdienst veel werk moeten besparen.



Waarom dat zo is, is een vrij technisch verhaal. Waar het om gaat, is dat de aanpassing een waarschijnlijk onbedoeld, maar in elk geval zeer vervelend effect dreigt te krijgen: een nieuwe benzineauto kan gemiddeld zo’n 1.000 euro duurder worden en een diesel zelfs 2.000 euro. Er dreigt namelijk btw over BPM. Belasting op belasting dus.



Van registratie tot tenaamstelling

Op dit moment wordt de hoogte van de BPM (voorlopig) vastgesteld bij kentekenregistratie (1a), en wordt de BPM definitief vastgesteld en afgedragen op het moment van tenaamstellen (1b) van de auto. Omdat de BPM-afdracht aan de Belastingdienst momenteel heel dicht bij aflevering van de auto aan de klant ligt, redeneert de Belastingdienst dat je als autobedrijf de BPM namens de klant afdraagt (doorlopende post), waardoor er geen btw over die BPM betaald hoeft te worden. In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van een doorlopende post en zou je dus ook btw over de BPM moeten gaan betalen. Belasting op belasting dus. En dat komt neer op tussen de 1.000 euro en 2.000 bovenop de prijs van een nieuwe auto. Bij campers liggen die bedragen nog veel hoger. Daar zit zo maar 50.000 euro BPM op, wat zou leiden tot 10.000 euro btw extra.

Overigens speelt dit probleem niet alleen bij nieuwe voertuigen. Ook gebruikte voertuigen die niet in de zogenaamde margeregeling vallen, of ze nu worden geïmporteerd of op de Nederlandse markt worden verhandeld, zullen te maken krijgen met dit probleem.

BOVAG zal Belastingdienst, Financiën en politiek wijzen op dit ongewenste effect en vragen om - linksom of rechtsom - te voorkomen dat autokopers belasting op belasting moeten betalen. Autobelastingen behoren in Nederland immers al tot de allerhoogste in Europa.



Aanpassing van het BPM-moment gaat volgens het Belastingplan in per 1 juli 2021 of 1 januari 2022.