Let op de termijn! Werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan zieke werknemers kunnen deze terugvragen bij het UWV. Maar de tijd begint te dringen. De aanvraag voor 'oude gevallen' kan nog tot 1 oktober a.s. Als de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze keihard afgewezen en ontvangen werkgevers dus geen compensatie. Het is dus van belang dat werkgevers nu in actie komen.



Heeft de werkgever een transitievergoeding betaald aan zieke werknemers na 1 juli 2015? Dan kan deze nog tot 1 oktober a.s. worden teruggevraagd bij het UWV. Het is dus ontzettend belangrijk om deze termijn in de gaten te houden. Het zou zonde zijn wanneer werkgevers duizenden euro's mislopen omdat een aanvraag een aantal dagen te laat is ingediend.