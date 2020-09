Het creëren van kwalitatieve content is de topprioriteit voor MKB’ers in 2020 Nederland doet het goed qua digitalisering in vergelijking met Frankrijk, Duitsland, Spanje en België. Dit heeft een studie van Sortlist met behulp van 500 MKB-bedrijven in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat Nederlandse MKB-bedrijven bijna aan top staan: 75 procent heeft een eigen website.



Verder blijkt uit de studie dat 38 procent van alle MKB-bedrijven van mening zijn dat hun website mobielvriendelijk(er) moet zijn en dat voor 28 procent het creëren van kwalitatieve content de topprioriteit is.

Slechts 25 procent van de Nederlandse MKB-bedrijven heeft geen website. In een Europese vergelijking komt Nederland op de tweede plaats na koploper Duitsland, waarvan 22 procent van de MKB’ers geen website heeft. Andere landen, zoals België met 42 procent en Spanje met 33 procent, scoren significant slechter in de studie. Een ander positief feit is dat 51 procent van de Nederlandse MKB-bedrijven hun website nog meer wil aanpassen aan het mobiele formaat.

Toch blijkt dat een op de vier MKB-bedrijven in Nederland nog steeds geen website heeft. Reden hiervoor is dat noodzakelijke basisvereisten ontbreken: 55 procent van de MKB-bedrijven die al een website aan het plannen waren, heeft bezuinigd op online initiatieven.



MKB-bedrijven met eigen website: prioriteiten voor de komende maanden

In 2020 was creëren van kwalitatieve content de hoogste prioriteit voor 28 procent van de MKB-bedrijven. De reden hiervoor is dat MKB-bedrijven dankzij content het vertrouwen van hun klanten kunnen vergroten, de conversie van hun website kunnen verhogen en nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontdekken. Aan de andere kant overweegt slechts zeventien procent van de bedrijven om hun website te verbeteren op het gebied van SEO.