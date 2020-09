Het aantal van vier cao-akkoorden is historisch laag De cao-onderhandelingen lijken eindelijk op gang te komen. Dit najaar wordt een periode met een historisch laag aantal nieuwe cao-akkoorden beëindigd. Dat voorspelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Op dit ogenblik heeft een recordaantal van 267 cao’s zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis.



AWVN baseert zich op de agenda’s van haar onderhandelaars. Daaruit blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Dat zal in de loop van dit najaar tot een inhaalslag resulteren, voorziet de werkgeversvereniging.

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de vier augustus-akkoorden 1,5 procent. Het aantal van vier cao-akkoorden is historisch laag. De loonstijging zelf is ook een stuk lager dan de 3,0 procent die voor de coronacrisis nog werd afgesproken. De voor 2020 resterende maandgemiddelden zullen naar verwachting verder dalen.

Tot dusver werden dit jaar 93 cao’s gesloten, waarvan de meeste vóór de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met augustus meer dan 200 cao’s afgesloten.



Kerncijfers

Loonafspraken augustus gemiddeld 1,5 procent

Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,74 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in november 2019

Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus: vier

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus: tien

Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 129 voor 1,2 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s die in 2020 ingaan: 267 voor 1,2 miljoen werknemers

Analyse

Tot nu toe zijn in 2020 93 cao’s afgesloten. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 2,74 procent op twaalfmaandsbasis.

Vóór de crisis bedroeg de gemiddelde loonafspraak 3 procent. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 41 akkoorden afgesloten voor 510.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging daarvan is veel lager: 2,2 procent.

In de marktsector werden sinds het uitbreken van de coronacrisis 32 akkoorden gesloten voor 240.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging is veel lager dan het totale gemiddelde: 1,1 procent.

Akkoord onder de loep: Aegon

Bij verzekeraar Aegon is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige cao met ingang van 1-7-2020 en met twee contractloonafspraken: 0,5 procent per 1-10-2020 (met een bodem van minimaal €250 bruto per jaar op voltijdbasis) en een procent per 1-3-2021. Op twaalfmaandsbasis bedraagt de contractloonstijging 0,75 procent. Door de loonsverhoging een verlaging van de pensioenpremie voor medewerkers stijgt het netto salaris.

In het onderhandelingsresultaat staan veel interessante afspraken, zoals:

Sabbatsverlof (elke zeven jaar twee maanden verlof, eerste maand 70 procent doorbetaald en tweede maand 50 procent).

Uniforme arbeidsduur van 40 uur per week

Proef met onbeperkt verlof

Afspraken over werkgeluk

De ontslagvergoeding in het sociaal plan gaat omlaag vanaf 1 januari 2022

Vervolgonderzoek gelijke beloning

Jaarlijks €150.000 voor omscholingstrajecten in de vorm van opleidingskosten en oriëntatie.