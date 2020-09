Datto organiseert op 16 september zijn tweede virtuele MSP Technology Day. Het evenement wordt gewijd aan de tools en technologieën die de acceptatie van MSP-diensten stimuleren tijdens de COVID 19-pandemie. David Totten, CTO bij Microsoft, gaat samen met Radhesh Menon, Chief Product Officer bij Datto, in discussie over waarom juist nu een cruciaal moment is voor de MSP-industrie.



"We zien dat kleine en middelgrote bedrijven hun digitale transformatie willen versnellen door de veranderingen die COVID-19 teweeg heeft gebracht," zegt David Totten. "Ik kijk uit naar het gesprek met Datto over hoe MSP's een cruciale rol zullen spelen in het leveren van de vaardigheden en capaciteit die het MKB nodig heeft om te slagen, te groeien en te profiteren van deze transformatie."



Waar de eerste MSP Technology Day van Datto zich richtte op de toekomst van RMM (Remote Monitoring & Management), zal dit volgende evenement de continuïteitsoplossingen van Datto voor servers, PC's en SaaS-toepassingen nader toelichten. Volgens Datto's 2020 Global State of the MSP Report gaven MSP’s aan dat gemiddeld 70 procent van de servers van klanten een soort back-up oplossing heeft, terwijl slechts 55 procent beschermd is met een volledige bedrijfscontinuïteitsoplossing. Slechts 38 procent van de eindpunten bleek een back-up te hebben.



"Op dit moment moet de kern van elke complete beveiligingsstrategie gebaseerd zijn op de aanname dat cyberbedreigingen zullen slagen, en je moet een continuïteitsoplossing hebben om te herstellen wanneer dat gebeurt," aldus Rob Rae, SVP Business Development bij Datto. "Bedrijven staan voor enorme beveiligingsuitdagingen en wij gaan in op de vraag hoe MSP's hun klanten via Datto Unified Continuity op de been kunnen houden."



Tijdens het evenement zal de Chief Technology Officer van Datto, Bob Petrocelli, een deep-dive technische sessie organiseren waarin hij uitlegt hoe back-up vandaag de dag werkt in een hybride omgeving, en specifiek wat nodig zou zijn voor echte continuïteit in de publieke cloud. Daarnaast zal een panel van MSP's uit de hele wereld bespreken hoe zij tijdens deze pandemie succes hebben geboekt met de Unified Continuity oplossingen van Datto en voorbeelden delen van hoe zij deze in kritieke situaties hebben gebruikt.



Bezoek MSP Technology Day: Business Continuity voor meer informatie en om u te registreren voor deelname.