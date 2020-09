Slechts 39 procent van de finance professionals heeft persoonlijk contact om factuur betaald te krijgen Het percentage klanten dat facturen niet betaalt vanwege cashflowproblemen, is door de coronacrisis meer dan verdubbeld. Begin februari ging het om één op de drie klanten. Momenteel laat bijna driekwart (72 procent) facturen liggen, omdat hun eigen cashflow niet op orde is. Finance professionals zouden hier hun handen vol aan moeten hebben, maar slechts 39 procent van hen zoekt persoonlijk contact met de klant om facturen betaald te krijgen.



In andere gevallen worden klanten overgedragen aan een incassobureau (24 procent), maakt de organisatie gebruik van factoring (23 procent) of wordt er periodiek betaald door klanten (33 procent). Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2020, het onderzoek dat fintech-bedrijf Onguard jaarlijks onder ruim 300 finance professionals uitvoert.



Bewustwording bij finance professional

In bijna alle organisaties (90 procent) zijn finance professionals druk bezig met de digitale transformatie. Door de coronacrisis is deze bij drie op de vijf (58 procent) in een stroomversnelling geraakt. Toch maakt ruim de helft (57 procent) van de organisaties nog dagelijks gebruik van programma’s als Excel en Numbers voor hun debiteurenbeheer. Slechts 29 procent gebruikt speciale credit management software voor het automatiseren van hun debiteurenbeheer. De rest zet hiervoor het ERP-systeem in. Bijna de helft van de finance professionals (45 procent) is er tijdens de coronacrisis achter gekomen dat de organisatie specialistische software mist om goed samen te kunnen werken.

Marieke Saeij, CEO van Onguard: "Het is opvallend dat nog niet eens de helft van de finance professionals contact zoekt met klanten die openstaande facturen te laat of helemaal niet betalen. Zeker omdat het hebben van cashflowproblemen de voornaamste reden is dat klanten facturen laten liggen. De huidige situatie in de wereld vraagt om persoonlijk contact met klanten, maar regelmatig lukt dat niet vanwege tijdgebrek. Een efficiënt en geautomatiseerd debiteurenproces is daarom zeer welkom. We zien dat de behoefte, zeker vanwege de coronacrisis, aan specialistische software toeneemt. Wanneer software repeterende taken overneemt, heeft de finance professional namelijk meer ruimte om bij uitblijvende betalingen direct contact te zoeken met de klant en maatwerk te leveren. Mogelijk blijft betaling uit doordat bijvoorbeeld het inkoopnummer niet is vermeld of is het noodzakelijk afspraken te maken over een betalingsregeling. Hierdoor voelt een klant zich begrepen en is de kans op uiteindelijke betaling veel groter. Begrip en empathie richting de klant is, ook als een klant een factuur laat liggen, ontzettend belangrijk voor de klantrelatie."