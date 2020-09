Noord- en Oost-Nederland kampeerkampioen, Randstad blijft achter Uit een analyse van RDC-cijfers door BOVAG blijkt dat 11,4 procent - oftewel een op de negen - van de meerpersoonshuishoudens in Nederland een caravan of camper in bezit heeft. Vooral in Noord- en Oost-Nederland staan relatief veel kampeermiddelen geregistreerd, terwijl Randstedelingen fors minder caravans en kampeerauto’s bezitten dan het landelijk gemiddelde.



In totaal telt ons land momenteel ruim 558.000 geregistreerde caravans en kampeerauto’s en dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin 2015. Volgens de meest recente gegevens van het CBS zijn er 4,9 miljoen huishoudens in Nederland die uit meer dan een persoon bestaan. Ruim een miljoen daarvan komen op het conto van Zuid-Holland, terwijl Zeeland circa 112.000 meerpersoonshuishoudens telt.



Drenthe aan kop

Bijna een vijfde (negentien procent) van de meerpersoonshuishoudens in Drenthe is eigenaar van een caravan of camper en de Drentenaren zijn daarmee de kampeerkampioenen van Nederland. Friesland volgt met meer dan zeventien procent, in Overijssel heeft 15,5 procent van de huishoudens een caravan of kampeerauto en in Groningen is dat ruim vijftien procent. In de Randstadprovincies ligt het caravan- en camperbezit echter fors lager. In Zuid-Holland heeft nog geen acht procent van de meerpersoonshuishoudens een eigen caravan of kampeerauto, in Noord-Holland is dat bijna negen procent en ook de Utrechters scoren minder dan tien procent.



Friesland grootste stijger

Opmerkelijk genoeg is Drenthe met Zuid-Holland de enige provincie waar het caravan- en camperbezit sinds begin 2015 in absolute cijfers is gedaald; in Drenthe met 0,8 procent tot bijna 28.000 stuks en in Zuid-Holland met meer dan een procent tot 80.000 exemplaren. Friesland noteerde in de afgelopen jaren daarentegen een stijging van bijna 4,5 procent tot ruim 32.000 caravans en kampeerauto’s. Ook in Flevoland, Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland nam het aantal harder toe dan de landelijke stijging van 1,7 procent.



Helft meer campers

Het totale aantal kampeerauto’s in Nederland nam sinds begin 2015 met bijna 49 procent toe, van ruim 93.000 stuks tot bijna 138.500. In Utrecht steeg het aantal campers tussen 1 januari 2015 en 1 september 2020 het hardst: met 55,5 procent tot meer dan 9.000 exemplaren. Ook Friesland (plus 54 procent tot ruim 9.000), Overijssel (plus 52 procent tot bijna 12.000) en Zuid Holland (plus 51 procent tot ruim 18.000) noteerden in absolute aantallen een toename van meer dan 50 procent qua kampeerauto’s. Ondanks de grote stijging bezit in Zuid-Holland minder dan en op de 50 meerpersoonshuishoudens een camper, terwijl dat in Friesland en Drenthe bijna een op de twintig is.