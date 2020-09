Beveiligingsexperts dringen er bij mensen op aan om digitaal veilig te blijven op World Social Media Day Beveiligingsexperts waarschuwen Instagramgebruikers voor het toenemende aantal scams op het sociale mediaplatform. Vanwege de nadruk te leggen op levendige beelden, kwaliteitscontent en de steeds groeiende populariteit van het platform, heeft Instagram het voor cybercriminelen gemakkelijk gemaakt om zich voor te doen als echte, goedbedoelende mensen.



De belangrijkste doelwitten van online oplichting zijn degenen die onervaren zijn in cybersecurity. Dit manifesteert zich over het algemeen in het targeten van platforms met een jonger publiek, die oplichters als meer naïef beschouwen. Volgens recente gegevens is 30 procent van het wereldwijde Instagram-publiek tussen de achttien en 24 jaar oud en 35 procent tussen 25 en 34 jaar. Maar liefst 72 procent van de tieners gebruikt Instagram.

Interessant is dat Instagram ook vooral vrouwen trekt. Volgens de statistieken is 56,3 procent van de Instagram-gebruikers vrouw en 43,7 procent man.



Soorten oplichting

Cybercriminelen hebben een aantal goed geplande oplichtingsvormen bedacht. Instagram heeft enkele van de meest voorkomende soorten oplichting geclassificeerd:



Romantische oplichting. Deze oplichters gaan online relaties aan en proberen het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Zodra dit gelukt is, beweren ze dat ze geld nodig hebben voor visa, vluchten of andere reiskosten.



Loterij- of weggeefacties. Oplichters met loterijen zullen zich voordoen als legitieme bedrijven of andere vertrouwde accounts en u laten weten dat ut een soort wedstrijd of weggeefactie hebt gewonnen, waaraan u misschien niet eens hebt deelgenomen. In ruil voor de prijs zal de oplichter u een kleine vergoeding voor administratie, afhandeling of verzending vragen. Ze kunnen ook om persoonlijke gegevens vragen en deze gebruiken voor andere illegale doeleinden.



Leenoplichting. Deze oplichters bieden gebruikers leningen tegen een hoge rente of een laag maandbedrag. Zodra de eerste betaling is gedaan, verdwijnen ze echter.



Valse investeringen. Deze zullen u aanmoedigen om te investeren in onbetrouwbare regelingen, zoals cash flipping, Ponzischema's of snel rijk worden. Zodra het slachtoffer de betaling heeft gedaan, verdwijnen de oplichters samen met het geld.



Carrière-oplichting. Werkoplichters plaatsen nepvacatures om te proberen persoonlijke informatie te verkrijgen (zoals ID-nummer, adres, enz.).



Creditcardfraude. Oplichters gebruiken gestolen financiële informatie om online aankopen te doen, of verleiden mensen goedkope goederen en diensten te kopen om zo inloggegevens te stelen.



Betaalde abonnementsdiensten. Oplichters bieden betaalde abonnementsdiensten of levenslange toegang tot deze diensten aan voor een eenmalige betaling.



Phishing oplichting. Phishing is wanneer iemand toegang probeert te krijgen tot uw Instagram-account door u een verdacht bericht of een link te sturen waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Als ze toegang krijgen tot uw account, heeft een oplichter mogelijk toegang tot zaken als telefoonnummer of e-mailadres. Ze kunnen ook uw wachtwoord wijzigen om u uit uw account te gooien.



Fake influencersponsors. Deze oplichters zullen zich voordoen als een echt merk door influencers een advertentiedeal aan te bieden. Op deze manier proberen ze de bankgegevens van slachtoffers te achterhalen.



Veiligheid

Hoewel het grote aantal verschillende oplichting overweldigend lijkt, suggereren beveiligingsexperts dat uwaccount, indien goed beschermd, veilig moet zijn tegen dit soort cybercriminelen. Ruby Gonzalez, hoofd communicatie bij NordVPN, deelt enkele van de belangrijkste beveiligingstips voor sociale media:



Gebruik een sterk wachtwoord

Zorg ervoor dat ueen uniek wachtwoord gebruikt dat nooit is aangetast door beveiligingslekken. "Wachtwoordgeneratoren, zoals NordPass, zijn geweldige hulpmiddelen om u te helpen een sterk wachtwoord te creëren en te controleren of het ooit is voorgekomen in een datalek," zegt Gonzalez.



Deel niet te veel

Geef minimale persoonlijke informatie en deel niet te veel op sociale media. Hoe minder informatie u weggeeft, hoe kleiner de kans dat deze wordt gestolen.



Blijf waakzaam

Het is altijd goed om argwanend te blijven op sociale media. Als een gebruikersaccount er verdacht en nep uitziet, vertrouw dan op uw gevoel en heb er geen interactie mee. Als de link onbetrouwbaar lijkt, klik er dan niet op. Zorg er ook voor dat u uw persoonlijke gegevens niet intikt op verdachte websites. Bovendien, als een aanbieding zoals een loterij, baan of weggeefactie te mooi klinkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk het geval. Oplichters proberen mensen altijd te lokken door dingen aan te bieden die moeilijk te weerstaan ​​zijn.



Stel uw account in op privé

Bij veel scams probeert de aanvaller een relatie met u aan te gaan en doet hij dat door uw account te volgen. Als u uw account op privé instelt, hebt u meer controle over wie u kan volgen en wie u persoonlijke informatie kan zien.