Elektrische deelscooters zijn eveneens populair De coronacrisis leidt tot een ware run op snorfietsen als alternatief voor het openbaar vervoer. Tot en met augustus werden dit jaar al 41.627 nieuwe exemplaren geregistreerd en dat is nu al meer dan de ruim 39.000 stuks in heel 2019. Uit de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat niet alleen consumenten zelf veel meer snorfietsen aanschaffen, maar dat ook de aanbieders van deelscooters een grote plus realiseren.



In augustus werden 7.330 nieuwe snorfietsen geregistreerd; een plus van 74 procent ten opzichte van augustus 2019 en de derde maand op rij dat meer dan 7.000 nieuwe exemplaren de showrooms verlieten. Juli liet een toename van 61 procent zien en in juni bedroeg de stijging 83 procent. Sinds het begin van dit jaar noteert de branche een plus van 48 procent in vergelijking met de eerste acht maanden van 2019. Bijna 55 procent van de complete snorfietsverkoop dit jaar werd in de laatste drie maanden gerealiseerd. In maart ging de afzet als gevolg van de coronamaatregelen nog met bijna een vijfde onderuit, maar daarna bleken vooral veel OV-reizigers op zoek naar alternatief vervoer.



Corona en helmplicht

BOVAG en RAI Vereniging juichen de populariteit van de snorfiets toe, aangezien een groot deel van de nieuwe voertuigen elektrisch is aangedreven en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan vergroening. De snorfiets draagt bij aan de behoefte aan individueel vervoer en een betere bereikbaarheid van en in stedelijke gebieden. Om dat te benadrukken startte RAI Vereniging onlangs de campagne ‘Unlock Your Freedom’. Of de verkoopstijging zich doorzet in de rest van het jaar, zal enerzijds afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en anderzijds hangt nog immer een landelijke helmplicht voor snorfietsers boven de markt. Die maatregel zal grote negatieve impact hebben op de populariteit van de voertuigcategorie en daarmee ook op de aanstaande verplichte elektrificatie van snorfietsen per 2025 in Nederland.



Elektrische deelscooters populair

Met 5.117 stuks werd ruim een op de acht nieuwe snorfietsen dit jaar tot en met augustus geregistreerd op naam van een zakelijke klant. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog slechts 1.880, oftewel 6,7 procent. Daarnaast is 21,3 procent van de nieuwe snorfietsen elektrisch aangedreven en van deze bijna 9.000 exemplaren blijkt de helft zakelijk geregistreerd. Dat tekent de grote populariteit van aanbieders van deelscooters, die vrijwel alleen elektrische snorfietsen inzetten voor hun diensten. In steeds meer steden worden deelscooters ingezet en door de beperkingen in het openbaar vervoer blijkt deze dienst zeer gewild bij het publiek. Een eventuele helmplicht is in geval van deelscooters praktisch onuitvoerbaar, onhygiënisch en bovendien onveilig, aangezien een deel-helm nooit op maat kan zijn.



Brommers in de min

De toename in de verkoop van nieuwe bromfietsen (exclusief speed pedelecs) in augustus was minder spectaculair en bedroeg 13,4 procent tot 2.081 stuks. Tot en met augustus ging het om 14.186 nieuwe bromscooters, 95 stuks minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De categorie snelle elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur ondersteuning bieden, voorzien van geel brommerkenteken en beter bekend als speed pedelecs, profiteerde in tegenstelling tot de bromscooters wel van de coronamaatregelen en OV-beperkingen. Tot en met augustus werden hiervan 3.381 exemplaren geregistreerd en dat was 37,5 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2019.