Op woensdag 16 september organiseert Nextens, leverancier van fiscale aangiftesoftware, de online talkshow Studio Nextens: Prinsjesdag 2020. In Studio Nextens bespreken fiscalisten de fiscale plannen en de consequenties van de Miljoenennota, welke de dag ervoor gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag. In de uitzending wordt alle informatie besproken die fiscale- en financiële professionals nodig hebben voor het goed uitvoeren van hun werk.



In de uitzending komen de nieuwe fiscale plannen, de fiscale (corona) maatregelen en de fiscale impact voor mens en bedrijf aan bod. De talkshow staat onder leiding van dagvoorzitter van het jaar Ronnie Overgoor. De vakspecialisten die aanschuiven aan tafel zijn:

Sylvester Schenk, Directeur fiscale zaken register Belastingadviseurs

Rosalinde van Putt, Adviseur Loonheffingen – spreekt op persoonlijke titel

Renaldo Antonissen, Partner bij BoekestijnKester en Partners De uitzending van Studio Nextens vindt online plaats, van 16.00 tot 17.00 uur, op woensdag 16 september. Inschrijven kan kosteloos via: https://www.nextens.nl/studio-nextens/