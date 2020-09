Ooit wonnen we land uit water, vandaag de dag staan we voor andere uitdagingen. Op weg naar de klimaatdoelen van Parijs zijn innovaties nodig voor een duurzamere voedselproductieketen, circulaire economie, vitale gemeenschappen en betaalbare zorg. Rabobank gaat daarom op zoek naar de Leeghwaters en Lely’s van nu met de Rabo Duurzame Innovatieprijs (RDI) 2020. Start-ups en bedrijven met innovatieve concepten kunnen zich tot 19 oktober melden en maken kans op onder meer begeleiding, coaching en een geldbedrag vanuit Rabobank. Via opvallende krijttekeningen op diverse plaatsen in ons land roept de jeugd innovatieve bedrijven en ondernemers op zich in te schrijven.



Rabobank is op zoek naar duurzame dwarsdenkers: ondernemers en bedrijven die met een gezonde dosis eigenwijsheid de wereld beter willen achterlaten. Die de maatschappij kennis laten maken met impactvolle, maar ook haalbare en rendabele innovaties, in de laatste ontwikkelingsfase. Daarom is de RDI 2020 afgetrapt met grote krijttekeningen op plekken waar innovatieve bedrijven zich hebben verenigd.



Eindhoven, Delft, Amsterdam & Enschede

Op de HighTech Campus Eindhoven, Technopolis Delft, Science Park Amsterdam en Kennispark Twente prijkt vanaf vandaag de duurzame krijttekening ‘Het land van de Duurzame Dwarsdenkers’. De krijttekening is voorzien van een QR-code die leidt naar de website (link), waar start-ups en bedrijven met innovatieve concepten zich kunnen aanmelden.



Begeleiding, coaching en een geldbedrag

De RDI – vroeger de Herman Wijffels Innovatieprijs – wordt dit jaar voor de 18e keer georganiseerd. Op 26 november maakt Rabobank de winnaars van de RDI 2020 bekend tijdens een digitale live-uitzending van RTL Z. Het winnen van de prijs opent deuren: de winnaar krijgt toegang tot relevante sectorkennis, wordt geïntroduceerd bij interessante marktpartijen, kan rekenen op veel media-aandacht én krijgt advies over de benodigde financiering. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldbedrag van 20.000 euro.



De RDI wordt uitgereikt in drie categorieën:

• Food & Agri: voor duurzame landbouw en voldoende gezond voedsel

• Circulaire economie & klimaat: voor een duurzame economie

• Vitale gemeenschappen & zorg: voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg

In 2019 won onder meer startup FUMI Ingredients die een vervanger voor kippeneiwit uit gist had uitgevonden. Dankzij het prijzengeld hebben zij een mini-fabriek kunnen bouwen en heeft de RDI hen ook succesvol in contact gebracht met externe investeerders.



Voor meer informatie, zie www.rabobank.nl/rdi