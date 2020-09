Veel consumenten besteden minder geld en tijd aan fysiek winkelen De gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingevoerd, zorgen ervoor dat 80 procent van de consumenten zich gerustgesteld voelt om de fysieke winkel weer te bezoeken sinds de versoepeling van wereldwijde lockdowns. Toch toont recent onderzoek naar post-corona winkelgewoonten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten ook aan dat een groot aantal van de consumenten zowel minder tijd als minder geld besteedt aan fysiek winkelen.



"Vanaf het moment dat bedrijven en retailers hun deuren voorzichtig weer mogen openen, is het gedrag van consumenten in fysieke winkels drastisch veranderd," zegt Scott Moore, chief marketing officer van Mood Media. "Een sterke trend die we signaleren is de opkomst van mission-shoppers, die een winkel zo snel mogelijk in en uit gaan."

Mood Media liet de afgelopen weken onderzoeken hoe consumenten zich voelen bij het terugkeren naar de fysieke winkel sinds het uitbreken van de pandemie. 8.120 respondenten in vier cruciale markten (Verenigd-Koninkrijk, Frankrijk, Verenigde Staten en China) namen daarvoor deel aan een uitgebreide online enquête van marktonderzoeksbureau Censuswide.



Mondmasker geeft grootste gevoel van veiligheid

Het weer zo snel mogelijk willen verlaten van de winkel valt voor een belangrijk deel te verklaren doordat bijna de helft van de consumenten wereldwijd denkt corona in de winkel op te kunnen lopen. Gezondheidsmaatregelen kunnen dit gevoel van angst verminderen. Zo geeft 80 procent van de shoppers aan gerustgesteld te zijn door de verscherpte hygiëne. Daarbij is de eis dat alle bezoekers een mondmasker moeten dragen voor de respondenten verreweg de belangrijkste maatregel om dit gevoel van veiligheid te creëren.

Waar het rapport Shopper Sentiments: A September 2020 Global Mood Survey bevestigt dat de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven in grote mate gelieerd is aan de verblijftijd in de winkel (31 procent van de consumenten is korter in de winkel en besteedt minder, en 21 procent geeft evenveel geldt uit maar is korter in de winkel), blijven zintuiglijke ervaringen toch cruciaal voor de klant. Voor 47 procent van de respondenten is het product kunnen aanraken, voelen en proberen de belangrijkste reden om te kiezen voor een fysieke in plaats van een online winkel. Daarnaast blijft het voor 46,6 procent van hen fijn om de aankoop meteen mee naar huis te nemen, gevolgd door 36 procent die in de winkel nieuwe dingen artikelen wil blijven ontdekken.



Demografie en soort winkel spelen grote rol

Ook waar we wonen en onze leeftijd, hebben invloed op ons post-corona winkelgedrag. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten staat respectievelijk 30 procent en 28 procent van de consumenten flink op de rem. Maar in China geeft 26 procent van de Chinese consumenten meer geld uit in minder tijd en laat 29 procent van de Fransen budget en tijd ongewijzigd. Als het gaat om shoppen in niet-essentiële winkels is men in China met 81 procent en in Frankrijk met 77 procent heel wat meer op hun gemak dan de Britten (50 procent) en Amerikanen (60 procent).

Minder verrassend is de rol die onze leeftijd speelt: 77 procent van de 16- tot 24-jarigen voelt zich in een winkel het meest gerustgesteld, de 55-plussers zijn dat het minst van iedereen. Tijdens deze pandemie kiest de consument bewust voor bepaalde winkels. 45 procent wereldwijd vertrouwt supermarkten het meest, gevolgd door lokale winkels (29 procent), warenhuizen (29 procent) en technologie- en elektronicawinkels (27 procent).

Moore: "De consument wil veiligheid en comfort, de onderzoeksresultaten spreken voor zich. Informeer het winkelend publiek over de stappen die worden genomen om een gezonde omgeving te waarborgen. Dat doe je onder meer met één of meerdere digitale schermen. Zorg bovendien voor een efficiëntere in-en-uit-ervaring. De consument wil meer dan ooit snel vinden wat hij nodig heeft en vlot en veilig betalen. Dergelijke inspanningen kunnen bijdragen aan een meetbare waardecreatie."