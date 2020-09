Grote stijging populariteit voor alle soorten occasions Afgelopen maanden liet de occasionmarkt recordcijfers zien. Uit cijfers van VWE Automotive blijkt dat er in augustus 2,4 procent meer occasions verkocht werden dan in dezelfde maand vorig jaar. De cijfers van AutoScout24 tonen ook een stevige groei in interesse. Afgelopen maand genereerde het platform 16 procent meer leads dan vorig jaar. Als iemand op het platform aangeeft interesse te hebben in een auto en in contact wil komen met de dealer, is dit een lead.



Ook de populariteit van auto’s – groot en klein, goedkoop en duur, jong en oud en ongeacht het soort brandstof – steeg met tientallen procenten. Opvallend is dat tegelijkertijd het aanbod en de prijs van tweedehands auto’s gedaald is.



Grote vraag versus afname aanbod

Terwijl verwacht wordt dat prijzen stijgen wanneer de vraag hoog is, laten de maandcijfers van AutoScout24 zien dat de gemiddelde prijs van occasions op haar platform juist daalt. De daling zette zich in met de komst van COVID-19 en zet sindsdien gestaag door. Het prijsverschil met 2019 wordt elke maand zelfs een stapje groter. In augustus lag de gemiddelde prijs 626 euro onder de prijs in augustus 2019, terwijl het in januari omgedraaid was. Toen betaalde men gemiddeld 2.341 euro per occasion meer dan in 2019. Deze ontwikkeling is mogelijk te verklaren door de grote vraag, gepaard met de problemen die autobedrijven hebben met de inkoop van de juiste auto’s. De eerste tekenen dat de inkoop van occasions langzaam weer aantrekt zijn inmiddels gesignaleerd. De grote vraag wordt onder andere veroorzaakt door de trend die al maanden gaande is, waarbij mensen door corona het OV mijden en autobezit belangrijker zijn gaan vinden. Dat de aanschaf van een occasion voor hen de oplossing is, is te zien in het aantal leads op het platform dat met zestien procent gestegen is.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht deze opvallende ontwikkeling toe: "Aan onze cijfers zien we dat schaarste op dit moment niet leidt tot een gemiddelde prijsverhoging. Het aanbod zakt steeds verder en de gemiddelde prijs van een occasion reageert hier niet op zoals we verwachten."



SuperDEAL is succesvol

Mogelijk heeft de introductie van SuperDEAL op het AutoScout24 platform ook impact gehad op de prijsontwikkeling. SuperDEALs zijn advertenties die een prijsverlaging* van minimaal vijf procent en ten minste 500 euro hebben gekregen. Ze krijgen een opvallend label op het platform. Autobedrijven vergroten hiermee hun verkoopkansen en voor kopers is het een koopstimulans. De eerste metingen laten zien dat SuperDEAL advertenties gemiddeld 40 procent meer bekeken worden en 35 procent meer leads oplevert voor de autobedrijven.



Alle soorten occassions winnen aan populariteit

Het aantal bekeken voertuigen vertaalt zich in ‘populariteit’; te zien in de tabellen. Kijkend naar het segment, het bouwjaar of per brandstof; voor alle categorieën geldt een enorme stijging in het aantal bekeken advertenties ten opzichte van juli 2020. Met een minimale stijging in populariteit van 61 procent bij de tien tot twintigjarige auto’s en een maximale stijging van 85 procent bij de oldtimers en de een tot drie jarige auto’s, is te zien dat geen enkele leeftijdscategorie achterblijft.

Ook voor alle soorten brandstof stijgt de populariteit tegenover vorige maand. Hybride auto’s zijn met 92 procent het meest gestegen, maar ook benzine auto’s (77 procent), CNG (75 procent) en LPG (72 procent) auto’s zijn in augustus vaker bekeken op het occasionplatform. Luxe auto’s, met een gemiddelde prijs van 52.274 euro, maakten in augustus de grootste stijging in populariteit door met 88 procent. Op de voet gevolgd door de hogere middenklasse (83 procent) en de SUV’s (81 procent). Voor alle segmenten, behalve voor ‘sportief’, daalde het occasion aanbod occasion.