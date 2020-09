Aitoverkoop verloopt momenteel grillig Afgelopen maand werden in Nederland 26.461 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 21,5 procent minder dan in augustus 2019. Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Verenging en RDC blijkt dat over de eerste acht maanden van 2020 de registraties een kwart achterlopen op dezelfde periode vorig jaar.



Als gevolg van de coronacrisis vertoont de autoverkoop in Nederland de laatste maanden een grillig verloop. Na dalingen van meer dan 50 procent in april en mei en bijna 40 procent in juni, steeg het aantal nieuwe auto’s in juli door een inhaalslag in afleveringen nog met vier procent. Augustus eindigt echter weer in mineur, waardoor het totaal van de personenautoregistraties in 2020 tot nu toe 219.129 bedraagt. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 293.043. BOVAG en RAI Verenging gaan er vooralsnog van uit dat er dit jaar 350.000 nieuwe auto’s geregistreerd gaan worden, maar het eindtotaal is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, zowel nationaal als internationaal. Het afgelopen halfjaar werd de Nederlandse autobranche niet alleen geconfronteerd door vraaguitval, de lockdowns wereldwijd zorgden er tevens voor dat reeds bestelde voertuigen niet tijdig geleverd konden worden.



De meest geregistreerde merken in augustus 2020 waren:

1. KIA: 2.457 stuks en 9,3 procent marktaandeel

2. Peugeot (2.222 en 8,4 procent)

3. Volkswagen (2.074 en 7,8 procent)

4. Toyota (1.821 en 6,9 procent)

5. Renault (1.516 en 5,7 procent)



De meest geregistreerde modellen in augustus 2020 waren:

1. KIA Niro: 1.164 stuks en 4,4 procent marktaandeel

2. Volkswagen Polo (781 en 3,0 procent)

3. Opel Corsa (711 en 2,7 procent)

4. Peugeot 208 (645 en 2,4 procent)

5. Toyota Corolla (618 en 2,3 procent)