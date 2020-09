Nu kan de zelfstandige het heft nog in eigen hand nemen De corona crisis laat zien hoe het mis kan gaan als veel ZZP’ers plotseling geconfronteerd worden met minder inkomsten. Dat stelt zelfstandigenplatform Goodweek ZZP op basis van de laatste TOZO-cijfers. Bijna een derde van de zelfstandigen maakt gebruik van deze noodregeling. Zeker nu het kabinet volgend jaar opnieuw snijdt in de belastingvoordelen, moet de ZZP’er zelf in actie komen en voor zijn eigen sociale vangnet zorgen.



De positie van de ZZP’er staat enorm onder druk. Deze groep ondernemers wordt relatief hard geraakt door de corona crisis. Veel bedrijven nemen in deze moeilijke tijden als eerste afscheid van de flexibele schil. Dat blijkt wel uit het aantal zelfstandigen dat gebruik maakt van de eerste Tozo-regeling om de economische gevolgen van de corona maatregelen tegen te gaan. 374.000 ZZP’ers hebben zo’n uitkering ontvangen. "Zij kunnen grote financiële tegenslag dus nu al niet zelfstandig opvangen en we zitten pas aan het begin van de economische crisis. Dit kan de maatschappij potentieel enorm veel geld gaan kosten," zegt Robbert Jan de Rooij van all-in-one ondernemersplatform Goodweek ZZP. "Een tweede golf van het coronavirus kan de economische doodsteek betekenen voor veel ZZP’ers, maar ook voor ons sociale stelsel."



Zelfstandigen lopen achter de politieke feiten aan

De politiek ziet al langer dat een deel van de ZZP’ers een probleem kan gaan vormen voor het sociale stelsel, omdat zij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en niets hebben geregeld voor hun oude dag. Zo hebben vier op de tien ZZP’ers geen AOV of andere financiële mogelijkheden achter de hand. In het pensioenakkoord heeft het kabinet daarom afgesproken dat er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen. Tegelijkertijd gaat de zelfstandigenaftrek volgend jaar fors omlaag. "Op zich heeft het kabinet hier een punt. Door de explosieve groei is het systeem overbelast geraakt. Als we nu niets veranderen kan de ZZP’er de sluipmoordenaar zijn onder ons sociale stelsel," legt De Rooij uit. "Wel zien we dat bedrijven nog altijd graag met ZZP’ers werken. In heel Europa stijgt het aantal zelfstandigen fors."



Zelf actie ondernemen

Goodweek ZZP pleit ervoor dat de markt zelf met een oplossing komt. Nu kan de zelfstandige het heft nog in eigen hand nemen, voordat het vanuit overheidswege verplicht wordt gesteld om een AOV en een pensioenregeling te hebben als ZZP’er. "U kunt dit ook zien als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg dat u als zelfstandige de zaken goed op orde hebt. Dat is ook aantrekkelijk voor opdrachtgevers. Die weten dan direct dat ze met een professional te maken hebben."