Dit jaar is Prinsjesdag anders dan anders. Voor (thuis)werkend Nederland organiseert Salure daarom een speciaal Prinsjesdagwebinar, gericht op HR en payroll. Op de derde donderdag van september organiseert Salure een webinar met de belangrijkste highlights van Prinsjesdag. Met welke wijzigingen moet u als HR- of payrollprofessional rekening houden?



Tijdens het webinar bespreken de consultants van Salure het Belastingplan en geven praktisch advies. In 30 minuten zijn de deelnemers op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Miljoenennota en het Belastingplan.



Deelnemen aan het webinar

Het webinar vindt plaats op 17 september 2020 van 10:00 – 10:30. Aanmelden is gratis en kan via salure.nl/webinar.