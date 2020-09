Branche en beroep zijn van invloed op acceptatie van de baard Zaterdag 5 september 2020 is het weer Wereld Baarddag, ook wel de Internationale Dag van de Baard genoemd. Tot een aantal jaar geleden werd het in veel beroepen en branches niet erg op prijs gesteld als mensen een baard hadden. Tegenwoordig is een baard een veel geaccepteerder verschijnsel. Twijfelt u nog over het wel of niet hebben van een baard als u op werk bent? Stefan Jansen van DeBaard.nl vertelt meer over de groeiende populariteit, en geeft handige tips voor een verzorgde baard.



Volgens Janssen zijn er diverse factoren die een rol spelen bij het wel of niet kunnen hebben van een baard op werk. "Het laten staan van een baard is een persoonlijke aangelegenheid. U hebt geen baas waar u zich erover moet verantwoorden, maar u moet natuurlijk wel een professionele en verzorgde indruk op uw klanten maken. Dit is overigens wel afhankelijk van de sector of branche waarin u als ondernemer actief bent. Zo zal u in een creatief beroep minder raar worden aangekeken wanneer u een baard hebt, dan als u bijvoorbeeld accountant bent."

Daarnaast is het volgens hem bij sommige beroepen gewoonweg niet mogelijk een baard te hebben. "Werkt u bijvoorbeeld in de petrochemische sector, of houdt u zich bezig met riolering? Dan is het bij sommige werkzaamheden nodig een masker te dragen. Hebt u een baard, dan bestaat de kans dat deze niet goed aansluit op uw gezicht waardoor u niet veilig kunt werken."



Type baard speelt ook een rol

Janssen gaat verder in op de verschillende typen baarden. "De acceptatie van de baard begon een aantal jaar geleden met een steeds vaker voorkomende korte stoppelbaard. Deze is vrij tijdloos en nog steeds het meest populair. Intussen komt echter ook de lange stoppelbaard met een haarlengte van vier tot zes millimeter steeds vaker voor. Dit jaar zijn tot slot de Balbo, cirkelbaard en Bandholz steeds populairder geworden. Of dit goed bij u staat, is echter wel sterk afhankelijk van de vorm van uw hoofd en mate van baardgroei."



Scheren: gewenning of verplichting?

Jansen benoemt dat in de historie een baard erg gewoon was. "Er waren slechts beperkt middelen voorhanden om een baard te scheren. Alleen rijkere mannen lieten dit daarom doen. Tegenwoordig is wel of niet scheren meer een persoonlijke keuze. Sommige mannen zien een scheerbeurt als vast onderdeel van hun ochtendritueel. De baardgroei verschilt per man, maar meestal is eens per dag scheren voldoende. Dit karweitje hoort er dan ook gewoon bij, net zoals tandenpoetsen voor en goede hygiëne.

Steeds meer mannen scheren zich echter minder vaak. Bijvoorbeeld een keer per twee dagen, of om de paar dagen. Mannen die zich minder regelmatig scheren, zien dit juist als iets waar tegenop gekeken wordt. Bovendien is scheren na een aantal dagen niet altijd even prettig, bij een in een gemiddeld genomen tempo van baardgroei."



Tips voor een verzorgde baard

Besluit u toch uw baard te laten staan? Janssen benoemt dat het dan vooral belangrijk is deze goed te verzorgen. "Ten eerste is het belangrijk een baard regelmatig bij te knippen, of de tondeuse eroverheen te halen. Verder is het nodig een baard regelmatig te wassen met een milde haarshampoo of speciale baardshampoo. Wordt uw baard tot slot snel droog, stekelig of ruw? Behandel deze dan met conditioner of baardolie."



Conclusie: Een baard is in steeds meer branches en beroepen een geaccepteerd verschijnsel. Deze dient echter wel ten allen tijde netjes en goed verzorgd eruit te zien.