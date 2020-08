De zin en onzin van stress op het werk Dat stress niet meteen gezond is, is niet meteen een nieuwtje. Toch lijken er maar weinigen er echt iets aan te willen veranderen. Nochtans heeft werken zonder stress echt wel een aantal voordelen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Dat is ook wat Tom Verbeek van Bloeddrukmeterswebshop.nl aangeeft.



"Stress is in iedere organisatie aanwezig, het kan verschillende oorzaken hebben en manifesteert zich ook op andere manieren. Het is zeker niet zo dat werken zonder stress overal mogelijk is. Dat hoeft ook niet. Stress is iets dat van nature ontstaat, waarbij het lichaam hormonen aanmaakt. Stress zorgt ervoor dat we sneller reageren en bijvoorbeeld net iets sneller weg kunnen rennen van een hongerige wolf. Tijdens een sales-gesprekje maakt het ons wellicht net iets scherper waardoor we de deal binnenhalen. In de natuur is stress wel altijd kortstondig. Eenmaal stress langdurig aanwezig is, de hele dag door en elke dag opnieuw, weten we dat er een probleem is," geeft Verbeek eerst even aan.



Gezondheidsvoordelen van werken zonder stress

Volgens Verbeek zijn er na een week zonder stress al gezondheidsvoordelen merkbaar: "Wanneer een lichaam een week lang geen stress heeft gehad, zijn er al meteen een aantal voordelen merkbaar. Zo slaapt men beter, voelt men zich beter en gaat men ook gezonder eten. Het verdwijnen van stress is echter ook meetbaar. Zo dalen de niveaus van cortisol en adrenaline in het lichaam aanzienlijk, niet onbelangrijk want vaak gaat het om hoge niveaus die gewoon harstikke slecht zijn voor het hart. Een van de eerste zaken die we dan ook zien is dat de bloeddruk daalt, net zoals de kans op hart- en vaatziekten. Het zijn stuk voor stuk medische voordelen die ook de onderneming iets oplevert. Zo blijkt dat werknemers die minder stress ervaren ook minder afwezig zijn op het werk."



Productiviteitsvoordelen van werken zonder stress

Verbeek legt uit dat er niet alleen voordelen zijn voor de werkgever, maar ook voor de werknemer: "Niet alleen zijn werknemers minder vaak afwezig van het werk, wanneer ze er zijn blijken ze ook productiever te zijn. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de gezondheidsvoordelen. Iemand die stress heeft, gaat minder goed slapen en zal veel vermoeider zijn. Hierdoor loopt hij tegen concentratieproblemen aan en gaat hij minder presteren. Het pijnlijke hieraan is dat er vaak een vicieuze cirkel ontstaat. Omdat men minder presteert, ervaart men per slot van rekening meer stress. Op die manier kan stress zichzelf langdurig in stand houden, zelfs bij taken waarbij men aanvankelijk geen stress ervoer."



Werken zonder stress is niet onmogelijk

"Eigenlijk moeten we die vicieuze cirkel doorbreken. Dat doen we bijvoorbeeld door jaarlijks eens op reis te gaan. Gedurende drie weekjes gooien we alles van ons af en dan kunnen we er opnieuw tegenaan. Toch is dat eigenlijk niet voldoende. Eventjes werkt het, maar voor u het weet loopt u weer tegen de muren aan. Daarom is het belangrijk om stress bij de bron aan te pakken. Bijvoorbeeld door op tijd naar het werk te vertrekken, zo is die stress in de ochtendspits alvast voorbij. Maar ook door voldoende pauzes te nemen, de e-mailgekte af en toe uit te schakelen, slimmer te plannen en elke dag opnieuw tijd te maken voor uzelf. Dat hoeft geen yoga te zijn: elke dag even wandelen met de hond kan volstaan," geeft Verbeek ten slotte aan