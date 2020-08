Mkb’ers vaak niet op de hoogte van financieringsmogelijkheden Meer dan 40 procent van het Nederlandse mkb heeft niet goed in kaart welke mogelijkheden zij hebben om bedrijfsfinanciering op te halen. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 600 ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf door October. 36 procent van de ondernemers geeft aan überhaupt niet te weten wat een financier nodig heeft om krediet te verstrekken.



"Het ontbreken van kennis is een groot probleem," waarschuwt Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland. "Niet weten welke financieringsmogelijkheden er zijn en aan welke eisen voldaan moet worden om een krediet te krijgen, kan tot stilstand in plaats van ontwikkeling leiden. Juist nu met de aflopende steunmaatregelen, de onduidelijkheid over de NOW 3.0 en bij veel mkb'ers het mes op de keel staat, kan financiering als levensader fungeren."



Duister

Dertien procent van de ondervraagde directeuren, DGA’s en cfo’s in het mkb tast wat betreft externe financiering totaal in het duister. Zij geven aan in het geheel niet bekend te zijn met financieringsmogelijkheden. In totaal schort het bij 41 procent van ondernemers in Nederland aan voldoende kennis over het financieringslandschap. Bovendien geeft bijna de helft van de ondernemers (48 procent) aan niet bekend te zijn met verschillen in voorwaarden van diverse financieringspartijen en geeft 55 procent aan baat te hebben bij betere informatieverstrekking over de diverse vormen van financiering. "Dat is zorgwekkend te noemen," zegt Mannaerts, "Zeker wanneer je bedenkt dat in de komende maanden talloze ondernemers op zoek gaan naar financiering vanwege de crisis. Nu banken voor bijvoorbeeld de horeca hun deuren dicht hebben gegooid, zullen deze ondernemers onder hoge tijdsdruk financiering moeten zoeken. "



Helpende hand van overheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel ondernemers niet of nauwelijks bekend zijn met de BKMB-C regeling die het kabinet tijdens de coronacrisis in het leven heeft geroepen. Het gaat hier om een garantstelling die mkb’ers en hun financiering in het geval van nood moet beschermen.

Slechts 38 procent is op de hoogte dat er zo’n garantstelling bestaat. Van die groep heeft ruim 60 procent uiteindelijk een aanvraag gedaan. "Van de ondernemers die de BMKB-C regeling kennen, doet dus ruim de helft een aanvraag. Groeit de bekendheid, dan groeit ook het aantal aanvragen en het vertrouwen. Daar moet dus echt aan gewerkt worden."

De BMKB-C staat al langer onder druk. Tot op heden ontvingen slechts 4000 bedrijven een krediet waarbij de overheid borg staat. Mannaerts: "We kunnen gerust concluderen dat de garantstellingsregeling niet aansluit bij de behoefte aan liquiditeit van het MKB. Het beoogde effect wordt bij lange na niet bereikt. Dat doet echter niets af aan de relevantie. Een overheid die garant staat voor een lening is voor alle betrokkenen gunstig."