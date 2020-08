Verminder uw stress, verbeter uw benutting van de tijd Is het herkenbaar dat u bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren, maar u uzelf er niet goed op kunt concentreren? Waarschijnlijk wel, want dit komt bij steeds meer mensen voor. Soms hebben concentratieproblemen een fysieke oorzaak zoals ADHD, medicijnen, leeftijd of een verslechterde doorbloeding van het hersenweefsel. Veel vaker worden concentratieproblemen echter veroorzaakt door stress. De hele dag door zijn er (te)veel zaken die aandacht vragen, en dat zorgt voor versnippering van uw concentratie.



Arjan Bloemendaal van Het Effectieve Werken geeft tips om u beter te kunnen concentreren, en zo effectiever en efficiënter uw tijd te gebruiken.



De afleiding van mail en social media verminderen

Als ondernemer hebt u geen zekerheid qua inkomsten, en u wilt dan ook geen klant mislopen. Bloemendaal: "Ondernemers zijn daarom vaak geneigd de hele dag mail en social media in de gaten te houden. De constante meldingen van nieuwe berichten maken het echter lastiger om u goed te kunnen concentreren. Het dubbele hieraan is dat het lijkt of even reageren op een berichtje of mail niet veel aandacht vraagt. Maar toch moeten uw hersenen zo voortdurend schakelen van onderwerp. Het komt uw concentratie ten goede om voor bepaalde tijd bijvoorbeeld eens WhatsApp, mailapps en social media apps van uw smartphone te verwijderen en te zien hoe dit bevalt."



Uw tijd in blokken verdelen

Volgens Bloemendaal zijn er diverse filosofieën die kunnen helpen bij concentratieproblemen. "Zo kunt u kloosterlijk leven waarbij u uzelf geheel toelegt op een bepaalde taak en uzelf afsluit van de buitenwereld. Effectief, maar in het dagelijks leven met een onderneming lastig toe te passen. De zogenaamde ritmische filosofie is een stuk praktischer. Hierbij bakent u duidelijk een dagelijks of wekelijks terugkerend tijdsblok in voor echt geconcentreerd werken." Hij legt uit dat u tijdens dit blok van minimaal drie uur alle afleidingen uitbant. "Deze tijd echt zo effectief mogelijk benutten? Kies dan voor een moment in de ochtend, omdat u dan het meest helder bent."



Zorg voor tijd om te ontspannen

Het menselijk lichaam kan niet goed functioneren zonder vitamines en mineralen. Bloemendaal benoemt dat ontspanning voor onze brein echter net zo belangrijk is voor een goede concentratie. "Om u diep te kunnen concentreren, is het erg belangrijk om daar tegenover ontspanningstijd te stellen. Voor ondernemers is het al extra lastig om privé- en werktijd gescheiden te houden. Probeer u echter toch regelmatig na het werk af te sluiten van zakelijke aangelegenheden. Denk niet meer na over alle taken die nog moeten worden uitgevoerd, en check bijvoorbeeld na het avondeten niet meer uw mail." Hij vult aan dat er manieren zijn om uw geest nog gemakkelijker tot rust te brengen: "De natuur heeft een ontspannende uitwerking. Probeer daarom regelmatig te lopen of fietsen in een groene omgeving."



Professionele hulp vragen

Bloemendaal geeft tot slot aan dat veel mensen best weten hoe ze beter zouden kunnen werken. "Er zit alleen wel een groot verschil tussen iets weten, en ook iets daadwerkelijk doen. Vindt u het als ondernemer lastig uw eigen gedragspatronen aan te passen? Zoek dan professionele hulp, en volg bijvoorbeeld een cursus time management. Hierbij krijgt u praktische handvatten om uw tijd effectiever en efficiënter te kunnen besteden, toegepast op uw persoonlijke situatie."