Bijna de helft van plan meer af te nemen bij solidaire organisaties Ruim een derde (35 procent) van de werkende Nederlanders is van plan om bedrijven die zich tijdens de coronacrisis amoreel gedragen, links te laten liggen. Dit blijkt uit onderzoek van platform WieZetJijOpEen.nu uitgevoerd door PanelInzicht onder 1.505 werkende Nederlanders. Van alle ondervraagden is bijna de helft van plan om in de toekomst meer producten of diensten te kopen van bedrijven die zich tijdens de coronacrisis solidair opstellen.



Opvallend genoeg zijn het vooral mannen (39 procent) die van plan zijn geen zaken meer te doen met niet-solidaire organisaties. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts 30 procent. Ook het toekomstige koopgedrag van mannen lijkt meer te veranderen dan dat van vrouwen. Maar liefst 48 procent van hen zegt meer te kopen bij sociale organisaties, tegenover 44 procent van de vrouwelijke respondenten. "Behalve de morele verplichtingen die u als werkgever hebt, is er dus ook een groot commercieel voordeel wanneer u sociaal onderneemt," zegt Tom van der Lubbe, co-founder van Viisi Hypotheken en initiatiefnemer van Wiezetjijopee.nu. "Organisaties die zich nu van hun meest sociale kant laten zien, komen sterker uit deze crisis. Daar zijn wij van overtuigd."



Loyaliteit

De manier waarop u als organisatie omgaat met de coronacrisis heeft ook interne gevolgen. Zo is volgens 72 procent van de ondervraagden de handelswijze van de werkgever tijdens deze crisis van directe invloed op zijn loyaliteit richting het bedrijf. Vooralsnog lijkt dit in orde; 77 procent van de respondenten zegt dat zijn werkgever er alles aan heeft gedaan om de medewerkers te behouden. Vijftien procent is het hier niet mee eens en herkent dit gevoel niet. Ook geeft een derde aan dat de werkgever niet geprobeerd heeft zijn werknemers een hart onder de riem te steken de afgelopen maanden. "De resultaten uit het onderzoek laten zien dat goed werkgeverschap ook – of juist – in crisistijd essentieel is," zegt René Brouwers, directeur van Great Place To Work. "Ik ben verheugd om te zien dat dit in orde lijkt te zijn volgens een groot gedeelte van werkend Nederland. Maar ik zie nog steeds dat bij een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse organisaties het beter kan en moet."



Communiceren

Hoewel werkgevers goed scoren en met loyaliteit beloond worden, kan hun manier van communiceren volgens het onderzoek nog beter. Zo zegt een op de vijf werkenden dat, als hij in de schoenen van zijn werkgever zou staan, anders zou communiceren richting opdrachtgevers. Ook plaatst 27 procent van de respondenten vraagtekens bij de communicatiewijze tussen werkgever en -nemer. Vooral jongeren hadden naar eigen zeggen anders gecommuniceerd richting opdrachtgevers (23 procent) en medewerkers (34 procent). Onder vijftigplussers bedragen deze percentages tien en twintig procent. Brouwers: "Met alle hectiek die een crisis als deze met zich meebrengt, is het van groot belang dat u blijft communiceren met zowel uw opdrachtgevers als medewerkers. Hierbij spelen frequentie, transparantie en eerlijkheid een belangrijke rol."