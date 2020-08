Geef de consument een goede klantbeleving met RFID Modebedrijven in Nederland lopen in internationaal opzicht voorop door RFID ook in te zetten voor visual merchandising en het verbeteren van de klantbeleving. Ook zien zij hun omzet en de betrouwbaarheid van voorraadcijfers toenemen door het gebruik van RFID. Dit zijn de meest in het oogspringende conclusies uit het groot internationaal onderzoek ‘RFID barometer in retail’



De universiteit van Parma analyseert al meer dan twintig jaar het wereldwijde gebruik van RFID in de modesector. Het resultaat is een benchmark dat een goed inzicht geeft in het RFID gebruik in de mode. In het onderzoek ‘Benchmarking RFID adoption in Benelux with worldwide projects’ uitgevoerd door het RFID Lab van de University van Parma en GS1 zijn nu ook de ervaringen van 21 Nederlandse bedrijven (40 projecten) meegenomen.

De huidige wereldwijde omnichannel retailmarkt vraagt om een continue verbetering van de supply chain. De Covid-19 crisis heeft daarnaast logistieke ketens extra onder druk gezet. RFID-technologie speelt in toenemende mate een rol om operationele processen efficiënter te maken en bedrijfsprocessen verder te verbeteren, vooral in de mode-industrie.



Nederlandse RFID-gedreven bedrijven zien omzetstijging

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse retailers RFID vooral inzetten om nee-verkoop te voorkomen en hun voorraadbetrouwbaarheid te verbeteren. Het voorkomen van nee-verkoop, voorraadbetrouwbaarheid en procesautomatisering zijn al enkele jaren belangrijke toepassingen van RFID.

Nagenoeg ieder bedrijf ziet het belang van beter inzicht in voorraadbetrouwbaarheid. Het is daarmee al jarenlang de belangrijkste motivatie om te starten met RFID. Het is één van de elementen die de meetlat is voor de gehele supply chain. Het weerspiegelt hoe efficiënt logistieke bedrijfsprocessen zijn. De ‘bijvangst’ van RFID om de voorraadbetrouwbaarheid te verhogen was dat bedrijven hun logistieke processen optimaliseerden. Daarmee werd procesautomatisering een tweede uitgangspunt om RFID te gebruiken.

De laatste jaren zien bedrijven grote kansen in RFID om daarmee het omnichannelproces goed in te richten. De groei komt voornamelijk door de mogelijkheden die bedrijven zien in zaken als 'click-and-reserve' en 'ship-from-store'.



Belangrijkste voordelen in cijfers

De voordelen voor de bedrijven die gebruikmaken van RFID variëren van betere productbeschikbaarheid, efficiëntere processen tot meer verkoop en omzet. De belangrijkste voordelen die Nederlandse bedrijven noemden:

Een omzetverhoging van drie tot tien procent. De gemiddelde gerapporteerde nauwkeurigheidsgraad is ruim 97 procent. De vermindering van tijd voor operationele processen. Een nauwkeurigheid van processen. Een lager annuleringspercentage van online bestellingen.

Commerciële kansen in visual merchandising en klantbeleving

Het valt op dat Nederlandse bedrijven ook potentie zien in nieuwe toepassingen van RFID. Vooral visual merchandising en het verbeteren van de customer experience zien de bedrijven als nieuwe kansen. Met RFID kunt u de klantbeleving verbeteren en van uw winkel een aantrekkelijke omgeving maken omdat umeer informatie over producten aan klanten beschikbaar kunt stellen.



Met RFID consument een goede klantbeleving geven

Loek Boortman, CTO GS1 Nederland: "Fashionretailers zoeken naar nieuwe innovatieve en interactieve manieren om de consument een goede klantbeleving te geven. Dat is nu in coronatijd actueler dan ooit. Met RFID hebt u de oplossing in handen. Van een persoonlijk welkom, tot relevant advies op basis van aankoopgeschiedenis, assistentie in de paskamer en snelle check-out. Van suggesties voor combinatiestukken tot inzicht in de winkelvoorraad en slimme passpiegels. Het is fantastisch om te zien dat bedrijven dit potentieel van RFID nu ook ontdekken."



Benchmark voor achterblijvers overtuigend bewijs

De Nederlandse modebedrijven zijn de vroege adoptiefase voorbij want ze zitten in de ‘early majority’ fase. Bedrijven die RFID nog niet gebruiken lopen het risico achterop te raken bij hun concurrenten als ze veel langer wachten met het verkennen van de technologie. Op dit moment zien we dat acht procent van de onderzochte retailers een proof-of-concept doet, 33 procent bevindt zich in de pilotfase, twaalfprocent heeft gekozen voor gefaseerde implementaties en 47 procent heeft hun implementatie afgerond

Loek Boortman, CTO GS1 Nederland: "Er is een moment dat u als bedrijf moet instappen. De geboekte resultaten van bedrijven die RFID gebruiken zijn zo overtuigend dat niets een implementatie meer in de weg staat. De benchmark laat zien dat de inzet van deze slimme technologie bedrijven écht helpt processen te verbeteren en omzet te laten groeien."



'Het is de moeite waard om op de RFID-boot te stappen'

Prof. Antonio Rizzi en Giovanni Romagnoli, research coördinator van het RFID Lab van de Universiteit van Parma: "Door de samenwerking met GS1 Nederland hebben we veel nuttige gegevens toe kunnen voegen aan de huidige barometerdatabase. Sinds het begin van ons onderzoek is het doel altijd geweest om een actueel beeld te schetsen van de RFID-adaptatie in de retailmarkt. De data van GS1 bevestigt de uitkomsten van ons wereldwijde onderzoek, namelijk dat de ervaringen van de early adopters positief zijn en dat het de moeite waard is om op de RFID-boot te stappen."



Download: infographic RFID toepassingen van Nederlandse modebedrijven