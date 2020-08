Kies voor een bekroonde ondernemersopleiding De juiste opleiding kan de basis leggen voor succesvol ondernemerschap en kansen bieden voor de toekomst. Uw zoon of dochter kan al op jonge leeftijd ervaringen opdoen met ondernemen. Uw kind profiteert daar het hele leven van. De praktijkgerichte en awardwinning ondernemersopleidingen van Hogeschool Tio bieden die mogelijkheid; waar ondernemerschap wordt aangemoedigd en persoonlijke ambities de ruimte krijgen.



Learning by doing

Wat ondernemen daadwerkelijk inhoudt, leer je pas echt in de praktijk. Bij Hogeschool Tio begrijpen de docenten dat. Praktijkgericht leren, learning by doing, staat daarom centraal bij alle opleidingen. Meerdere (internationale) stages, projecten voor echte bedrijven, praktijkgerichte vakken en inspirerende bedrijfsbezoeken; op Tio leren de studenten veelal van de praktijk. En met succes: alle hbo-opleidingen van Tio zijn uitgeroepen tot beste in hun vakgebied door de Keuzegids Hbo.



Leren van de experts

Wie kan studenten meer leren over het ondernemerschap dan ondernemers zelf? De docenten op Tio zijn professionals die rechtstreeks uit het werkveld komen en over uitvoerige werkervaring beschikken. Omdat ze in veel gevallen nog met één been in het werkveld staan, weten ze als geen ander wat er speelt binnen de branche. Bovendien worden er regelmatig gastcolleges en masterclasses verzorgd door topondernemers en experts uit het vakgebied.



Netwerk opbouwen

Een andere voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is een goed netwerk. Op Tio leggen studenten al tijdens hun studie waardevolle verbindingen met ondernemers en organisaties. Tijdens studiereizen, stages, bedrijfsbezoeken of projecten bijvoorbeeld, of bij de masterclasses en gastcolleges door topondernemers. Bovendien krijgen studenten tijdens Tio’s jaarlijkse Career Event, met ruim 150 gerenommeerde (stage)bedrijven, direct toegang tot het internationale Tio-netwerk.



Beste opleiding in ondernemerschap

De studieprogramma’s op Tio zijn ontwikkeld in overleg met brancheverenigingen en experts uit de praktijk, waardoor de studies altijd aansluiten op de branchebehoefte. Zoals Tio’s studie Commerciële Economie en Ondernemerschap, die voor het vierde jaar op rij is uitgeroepen tot beste opleiding in marketing en ondernemerschap van Nederland (Keuzegids). Gedurende deze hbo-studie komen alle aspecten van het ondernemerschap voorbij: van marketing en sales tot bedrijfseconomie en van e-commerce tot internationaal zakendoen.



Ruimte voor ambities

Dankzij kleinschalig en persoonlijk onderwijs is er op Tio alle ruimte voor persoonlijke ambities. Niet voor niets kiezen studenten met een succesvolle business of topsportcarrière graag voor de particuliere hogeschool. Op Tio zijn er kleine klassen en is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding, waardoor de docenten en studiecoaches studenten optimaal kunnen motiveren en stimuleren het beste in zichzelf naar boven te halen.



Meer weten? Kom naar een Tio open dag (op de vestiging of online)!