Ruim 1,7 miljoen huishoudens switchten vorig jaar van energieleverancier De consument zelf laten beslissen over eigen energiedata. Jarenlang liep berichten- en gegevensuitwisseling van energiedata via netbeheerders , enkel toegankelijk voor energieleveranciers. Op Gaslicht.com draait nu het vervolg van een succesvolle pilot, in samenwerking met de netbeheerders, waarbij consumenten zélf in control zijn over hun energiegegevens. Energie vergelijken wordt voor de consument nog eenvoudiger dan het al is.



Met behulp van iDIN, een beveiligde identificatie via de eigen bank, kan een consument heel eenvoudig het jaarverbruik van de woning en de einddatum van het huidige energiecontract opvragen. Deze gegevens zijn belangrijk om een goede energievergelijking te kunnen maken en een nieuw energiecontract af te sluiten. De eerste pilot op Gaslicht.com met iDIN vond eerder dit jaar plaats. Duizenden consumenten hebben daar succesvol gebruik van gemaakt.



Energie vergelijken nog eenvoudiger

Ruim 1,7 miljoen huishoudens switchten vorig jaar van energieleverancier. Steeds meer consumenten ervaren jaarlijks het gemak van energie vergelijken en overstappen. De pilot maakt dit nog eenvoudiger. "We zijn ontzettend blij dat de eerste stap is gezet om de controle over verbruiksgegevens daar te krijgen waar deze hoort. Bij de consument, " zegt Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com. "De consument kan nu volledig geïnformeerd voor het meest passende energiecontract kiezen."