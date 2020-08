Blijf klanten wijzen op maatregelen De leden van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) roepen de klanten op om de getroffen aanvullende corona-maatregelen in de bouwmarkten en doe-het-zelf winkels te blijven hanteren en op te volgen. "Wij zien met elkaar dat het noodzakelijk is om als Doe-Het-Zelf branche aandacht te blijven vestigen op de getroffen maatregelen in bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels, in verband met de toename van het aantal coronabesmettingen. Ook roepen we de gemeenten op om eenduidig beleid te voeren zodat er geen onduidelijkheid ontstaat," aldus Harm-Jan Stoter, voorzitter van de VWDHZ waarbij Intergamma (Gamma en Karwei), Praxis, Hornbach Nederland, DGN Retail (Hubo en Multimate) en Bauhaus Nederland zijn aangesloten.



In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de leden van de VWDHZ in maart jl. vergaande aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. In korte tijd hebben alle winkels de ‘1,5 meter economie’ ingevoerd. Harm-Jan Stoter, voorzitter VWDHZ: "We hebben gezien dat mensen die tijd hadden en hebben dat steken in onderhoud en waardevermeerdering van hun huis. Door de aanvullende maatregelen konden en kunnen de bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels verantwoord open blijven. Echter zien we nu dat het aantal personen dat besmet is met het coronavirus deze zomer weer toeneemt. Het is daarom van belang dat de winkels de maatregelen blijven hanteren en de klanten hierop wijzen."



Extra maatregelen

De extra maatregelen die de VWDHZ eerder had afgekondigd bestaan onder andere uit: het reguleren van het aantal klanten per bouwmarkt, klanten gebruiken waar mogelijk een winkelwagen, waar nodig is er extra beveiliging of personeel aanwezig en zijn de openingstijden aangepast. Echter de winkels merken dat vooral aan het einde van de middag, vlak voor sluiting, de drukte toeneemt. Om voor meer spreiding te kunnen zorgen en om werkenden de gelegenheid te kunnen geven in de avond aankopen te doen, bekijken de formules individueel of de openingstijden zullen worden verruimd.



Lokaal maatwerk

Verder verzoekt de VWDHZ gemeenten om zoveel mogelijk de landelijke regels te volgen. Harm-Jan Stoter: "Lokaal maatwerk kan gevraagd worden om effectief op te treden tegen het virus, maar dit dient wel te gebeuren op basis van heldere landelijke criteria. Anders dreigt er een lappendeken aan verschillende maatregelen. Dit is voor onze winkels onwenselijk. Bij een landelijke standaardisering is er duidelijkheid en voorspelbaarheid voor zowel de medewerkers als de klanten. Als branche hebben we onze eigen landelijke richtlijnen met aanvullende maatregelen. We verzoeken de gemeenten zich bij de brancherichtlijnen aan te sluiten."



De branche roept de klant nog steeds op om bouwmarkten zo veel mogelijk te bezoeken op relatief rustige momenten, gericht aankopen te doen en tijdens het bezoek de maatregelen strikt te volgen.